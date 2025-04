Messina, in 2.500 alunni al “Parco Mobile della Sicurezza Stradale”: bambini protagonisti del Progetto Icaro

StrettoWeb

Due giornate intense al “Parco Mobile della Sicurezza Stradale” allestito dalla Polizia Stradale e dall’Anas nella centrale Piazza Duomo a Messina. L’iniziativa, che rientra nell’ambito del Progetto Icaro giunto alla 25 edizione, ha come obiettivo quella della diffusione della cultura della sicurezza stradale a partire dai più giovani. Oltre 2.500 gli alunni partecipanti e 25 gli Istituti Comprensivi che hanno aderito all’iniziativa. Protagonisti i bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’infanzia e delle classi prima e seconda di quella Primaria.

Il Parco Mobile ha potuto contare su strutture che riproducono un percorso stradale all’interno di una città in miniatura in cui i piccoli allievi hanno imparato a conoscere la segnaletica stradale eser-citandosi all’apprendimento ed al rispetto delle regole per diventare utenti della strada sicuri e con-sapevoli. Numerosi sono stati gli “abbracci” regalati dai bambini alle poliziotte ed ai poliziotti presenti, a testimonianza di quello che è uno dei punti cardine di queste iniziative che è proprio l’incontro e il confronto diretto fra gli operatori di polizia stradale e i giovani. Gli alunni, inoltre, sono saliti a bordo delle auto e delle moto della Polizia Stradale vivendo in prima persona momenti da “poliziotto”. Ad accoglierli – insieme alla Lamborghini Huracàn, alle nuove Alfa Romeo Stelvio ed alle intramontabili Moto Guzzi – i poliziotti della Stradale che sono diventati “maestri di sicurezza” per i più piccoli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.