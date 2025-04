ME Fashion Award 2025, a Messina la moda incontra il talento

StrettoWeb

Alla presenza dell’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro è stata presentata oggi a palazzo Zanca la terza edizione del premio nazionale di moda “ME Fashion Award”, che si svolgerà mercoledì 7 maggio alle ore 20 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. L’evento, patrocinato dal Comune di Messina, dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, dalla Camera di Commercio, Confartigianato e Sicindustria di Messina, sarà realizzato con il supporto organizzativo da parte dell’Amministrazione comunale, e ideato e curato da Patrizia Casale, “owner” di E-Motion. L’edizione 2025 celebrerà il Made in Italy fra moda, cultura, inclusione, sostenibilità e innovazione. Tanto spazio anche per le eccellenze messinesi che nelle tante espressioni della moda hanno conquistato ruoli di rilievo nel panorama nazionale.

La soddisfazione di Finocchiaro

“L’Amministrazione comunale, sostenendo e coorganizzando iniziative come il ME Fashion Award, dimostra concretamente – ha sottolineato l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro – il proprio impegno a favore dei giovani e della valorizzazione dell’eccellenza italiana. Il coinvolgimento poi degli istituti scolastici, insieme alla realizzazione di workshop e talk, evidenzia quanto sia importante creare connessioni tra il mondo della formazione, il territorio e quello del lavoro. Attraverso eventi di qualità come questo, promuoviamo la crescita di nuove professionalità, incentiviamo la creatività e contribuiamo a costruire le basi di uno sviluppo culturale ed economico duraturo, radicato nei valori della nostra comunità. La sinergia poi con l’EAR Teatro di Messina – ha aggiunto Finocchiaro – rappresenta un valore aggiunto che ci consente di valorizzare al meglio eventi di prestigio come il ME Fashion Award. Un grazie al Presidente del Teatro Vittorio Emanuele per la disponibilità dimostrata anche questa volta, mettendo a disposizione della città uno spazio importante dove cultura, arte e creatività possono esprimersi e svilupparsi”.

La serata sarà presentata da Elenoire Casalegno

La serata sarà presentata da Elenoire Casalegno, attrice e conduttrice di tanti programmi Rai e Mediaset. Fra gli ospiti il ballerino professionista Samuel Peron presente in tante edizioni di Ballando con le Stelle che insieme a Veera Kinnunen danzerà su un brano tratto dal suo tour teatrale Historia ed il cantante messinese Alberto Urso, tenore e polistrumentista, vincitore di Amici 2019, del quale presto sarà in uscita il suo nuovo singolo.

Importanti le personalità che riceveranno il ME Fashion Award: Guillermo Mariotto per la sua straordinaria carriera come direttore creativo della Maison Gattinoni e per la sua haute couture che porta il suo nome e che presenterà in sfilata al Teatro Vittorio Emanuele. Insieme a lui, Stefano Dominella, presidente onorario di Gattinoni; Francesco Martini Coveri, direttore artistico della maison Coveri, che presenterà il libro “Enrico Coveri – The King of Colours” con la giornalista di moda Paola Cacianti, e una selezione di iconici capi in passerella, Martino Midali, designer di consolidato stile da oltre quarant’anni nel Made in Italy ed autore di significative iniziative inclusive e sociali, orientate alla diffusione di una moda democratica.

Un focus sulla sostenibilità

Un focus sulla sostenibilità sarà sviluppato con la designer di moda green e nell’upcycling, (riuso creativo dei tessuti) Mary Serah Koroma, responsabile dei laboratori del progetto “Rivestiamo” promossi con Messina Servizi. Il 7 maggio, terrà un focus pomeridiano con gli studenti di alcune scuole e nella serata presenterà alcune sue creazioni.

Ai focus spazio anche per il programma “NEW VOICES” del Distretto Lions 108YB Sicilia nell’ambito del progetto “DIAMO VOCE ALL’AMBIENTE”, che con la coordinatrice distrettuale Rosa Torre illustrerà ai giovani le attività di servizio che i Lions portano avanti in favore dell’ambiente e dei corretti stili di vita.

Premi

Il premio sarà poi conferito al giovane brand Abbronzatissime, della designer Elena Lenardon, per la sua linea innovativa di beachwear accessoriabile. Un esclusivo shooting fotografico ambientato a Capo Peloro, con la content creator messinese Claudia Russo, racconterà l’anima estiva e artistica del brand da un luogo unico al mondo.

Il ME Fashion Award ospiterà anche Mauro Scalia, messinese, Head of Celebrities di Dsquared2, che ha realizzato su una bambola fashion un abito esclusivo ispirato alla statua della Madonna della Lettera di Messina, che vuole essere un tributo unico alla sua città. Fra i premiati il light designer messinese Danilo La Rosa, professionista apprezzato in importanti eventi e fashion show internazionali.

Nel segno delle continuità, con la presenza della direttrice media ed eventi di startup Italia la messinese Chiara Trombetta, il ME Fashion Award accoglierà a Messina alcune giovani startup siciliane di moda che uniscono creatività, materiali ecologici e tecnologie innovative ed una di loro simbolicamente sarà eletta vincitrice.

Ospiti del ME Fashion Award anche Manua & Nello Mastroeni con il nuovo singolo della cantante dal titolo “Amunì” e una versione speciale dell’iconico brano “Mokarta” dei Kunsertu, le Glorius4 che presenteranno il videoclip di una riscrittura di “Ma quale idea” di Pino D’Angiò, diretto da Vincenzo Tripodo, che vede la partecipazione di Mario Crescenzo dei Neri per Caso; infine un’artista di Eclittica regalerà una performance che fonderà danza, emozione e bellezza.

Hanno rinnovato la loro partecipazione il Liceo Artistico E. Basile che realizzerà il disegno per i premi degli stilisti, l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria presente dalla prima edizione e con la quale è stato creato uno scambio creativo oltre sponda ed ancora l’IIS A.M.Jaci che si occuperà dell’accoglienza in teatro e per la prima volta l’IIS Verona Trento con i suoi studenti impegnati nei settori della grafica, della fotografia e dell’immagine.

Fino al 3 maggio, e ad esaurimento dei posti disponibili, gli inviti gratuiti per partecipare alla serata si richiedono a segreteriaeventi@comune.messina.it.

