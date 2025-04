Maropati, il sindaco risponde: “la verità su via Scipione Tritanti”

StrettoWeb

“In riferimento ad alcuni articoli apparsi su testate giornalistiche online in data 8 aprile 2025, si ritiene doveroso fornire una puntuale ricostruzione dei fatti, al fine di contrastare le affermazioni strumentali e fuorvianti diffuse dai consiglieri Ferrentino e Adornato. I lavori su via Scipione Tritanti rientrano in un piano di interventi urgenti predisposto dall’Amministrazione Comunale per garantire la sicurezza e la piena viabilità sul territorio“. È la precisazione fatta dal sindaco di Maropati, Rocco Giorgio Ciurleo, in risposta alle dichiarazioni dei consiglieri Ferrentino e Adornato sullo stato di via Scipione Tritanti.

“L’intervento si è reso necessario a seguito di un grave cedimento della sede stradale, causato dalla rottura di un vecchio pozzetto, realizzato verosimilmente negli anni ’80 in mattoni pieni, a una profondità di circa 8 metri. Si è proceduto con uno scavo complesso di circa 6×6 metri, affidato a una ditta tramite determinazione n. 28 del 12/02/2025. – aggiunge il sindaco – Fin dalle prime fasi, le operazioni hanno evidenziato una serie di problematiche tecniche che hanno inevitabilmente influito sui tempi. Durante i lavori sono emersi guasti estesi alla rete idrica principale, alla fognatura e al sistema di raccolta delle acque bianche, situati a una profondità compresa tra i 5 e i 6 metri.

Le forti piogge delle settimane precedenti hanno aggravato la situazione, provocando ulteriori assestamenti del terreno e rendendo necessarie sospensioni per interventi di autospurgo e verifiche aggiuntive. La profondità dello scavo e la fragilità delle strutture hanno imposto lavorazioni progressive, con la massima attenzione alla sicurezza degli operatori e dei cittadini.

L’Ufficio Tecnico sta operando con impegno per completare l’intervento nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le condizioni tecniche e meteorologiche. L’obiettivo è riaprire la strada prima delle festività pasquali“.

“Dispiace constatare che, di fronte a un intervento tanto delicato quanto necessario, alcuni consiglieri di opposizione abbiano scelto di cavalcare la polemica anziché offrire un contributo costruttivo. Non servono passerelle, servono soluzioni. Il nostro impegno è silenzioso, costante e trasparente: si misura nei fatti, non nelle parole“, conclude Ciurleo.

