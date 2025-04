I maestri Migliarese e Cavallo promuovo il jujitsu in Calabria

StrettoWeb

Il maestro Enzo Migliarese, presidente del comitato regionale, intende dare sempre più slancio, in Calabria, al settore Jujitsu FIJLKAM, l’unica federazione ufficiale del CONI di judo, lotta, karate e arti marziali (jujitsu, aikido, sumo e discipline affini). E’ per questo che, d’intesa con il comitato, ha voluto nominare quale fiduciario regionale uno specialista riconosciuto, nella persona del maestro Giuseppe Cavallo. Il jujitsu, secondo quanto espresso proprio dal maestro Cavallo, è l’antesignano di molte discipline marziali nipponiche ed è l’”arte della cedevolezza”, che si concentra sulle tecniche di combattimento corpo a corpo, con prese, leve, strangolamenti, tecniche di percussione e atterramento, di bloccaggio e di immobilizzazione.

Il jujitsu, in sostanza, enfatizza l’importanza di adattarsi e di utilizzare la forza dell’avversario a proprio vantaggio. Questa meravigliosa disciplina ha origini antiche in Giappone e si è evoluta, nel corso dei secoli, anche come tecnica di combattimento per i samurai. Nel XIX secolo, il jujitsu è stato introdotto in Occidente e ha influenzato lo sviluppo di altre arti marziali, soprattutto il judo e il brasilian jiu-jitsu. Esistono diverse scuole e stili di jujitsu, ognuna con propri programmi. In Calabria, il presidente Migliarese e il dottor Cavallo, invitano le associazioni e le scuole che ancora non fanno parte della grande famiglia FIJLKAM di aderirvi, poiché c’è spazio per tutti.

“In FIJLKAM” – ha espresso, a riguardo, il maestro Migliarese – c’è vera possibilità di crescita e di sviluppo della disciplina e della propria Scuola, secondo regole certe e con il giusto riconoscimento nazionale e internazionale”. Grande rinnovamento, quindi, in Casa FIJLKAM Calabria, dove si è già aperta una nuova era nel karate, con l’elezione a presidente della pluricampionessa e maestra Viola Zangara e dove, anche per le altre discipline e settori, si vuole puntare al massimo raggiungimento di obiettivi ragguardevoli per uno sviluppo razionale e innovativo di questa affascianti arti marziali sempre più diffuse.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.