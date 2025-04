Madiscool League a Reggio Calabria, brillano 3 talenti della Futura Under 19 e si portano a casa la Coppa

StrettoWeb

Grande soddisfazione per tre talenti a marchio Futura. Alessandro Squillaci, Giuseppe Diano e Riccardo Azzarà alzano la coppa al cielo. I campioni in carica dell’Under 19 con la Polisportiva Futura, si sono cimentati, con impegno e passione nella splendida kèrmesse della Madiscool League, School Edition. Nove istituti del comprensorio reggino si sono sfidati con competizioni di Futsal, in mezzo a grande tifoso ed a più di quattromila spettatori presenti.

Lo scenario è stato il Palacalafiore di Reggio Calabria ed i calcettisti della Futura hanno trionfato, vincendo il titolo scolastico con i colori del proprio istituto, il Liceo Sportivo Alessandro Volta. Alessandro Squillaci è stato eletto miglior giocatore della competizione. Oltre alla competizione sportiva, l’intero pomeriggio è stato animato da momenti di intrattenimento con il finale firmato da Enzuccio & Il Pancio, due tra i creator più seguiti e amati dal pubblico giovane su YouTube e TikTok. Una giornata indimenticabile per il trittico giallo-blu, aspettando la fase finale del Playoff Under 19.

