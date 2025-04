Akademia Sant’Anna, è tempo di finali: a Macerata per costruire il sogno

StrettoWeb

Mentre c’è chi approfitterà delle festività pasquali per concedersi un po’ di relax, le SuperGirls saranno impegnate al PalaFontescodella per dare il via alla serie che vale un sogno: l’accesso all’élite del volley italiano. Domenica 20 aprile, infatti, alle 18:00, Akademia Sant’Anna sarà protagonista sul taraflex marchigiano per affrontare la CBF Balducci H.R. Macerata nella gara 1 delle finali play-off. Ultima tappa nella lunga corsa verso la Serie A1, l’incontro – che si giocherà al meglio dei tre confronti – si preannuncia tanto affascinante quanto combattuto. Proprio come lo è stata l’intera stagione ormai agli sgoccioli.

Entrambe attrezzate per compiere il grande salto, le due squadre si presentano all’appuntamento principe dell’anno con la stessa determinazione, ma in condizioni atletiche e mentali differenti. Da un lato, Macerata, reduce dalle dure semifinali promozione contro l’Itas Trentino, risolte al quarto set di gara 3 disputata domenica 13 aprile, permane in piena trance agonistica, ma appare forse maggiormente affaticata. Dall’altro, Messina, che ha battuto più rapidamente la Futura Giovani Busto Arsizio archiviando la pratica già in gara 2 mercoledì 9 aprile, pur arrivando con un ritmo meno continuativo, potrebbe beneficiare di energie fisiche potenzialmente superiori.

Solidità e concretezza: la ricetta vincente di Macerata

Vittoriosa per 3-1 nella partita d’apertura della serie e sconfitta al tie-break nella seconda al SanbàPolis, la CBF Balducci H.R. Macerata ha staccato il pass per l’atto conclusivo del torneo in virtù del 3-1 ottenuto nella ‘bella’. Dal trittico di sfide è comunque emerso un gruppo solido, tatticamente organizzato, nonostante qualche difficoltà manifestatasi a Trento. La compagine guidata da coach Valerio Lionetti ha evidenziato una notevole abilità nel gestire la pressione, specialmente nelle fasi cruciali, mantenendo lucidità e concretezza anche quando è stato costretta a inseguire.

Punta di diamante del roster arancionero è sicuramente Clara Decortes, che ha confermato tutto il suo talento offensivo realizzando 89 punti nelle semifinali (84 in attacco, 3 muri e 2 ace). Oltre all’opposta bergamasca, si sono distinte pure Alessia Mazzon (42 punti, di cui 29 in attacco, 10 muri e 3 ace) e Daniela Simian Bulaich (40 punti, di cui 34 in attacco e 6 muri). Da segnalare, infine, il rendimento dell’ex di turno Valeria Battista (39 punti, di cui 36 in attacco, 2 muri e un ace).

Akademia Sant’Anna, due prove di forza per conquistare la finale

Testa, cuore, forza e coraggio. Questi gli ingredienti su cui la squadra siciliana ha costruito il proprio passaggio alla fase clou del torneo. Se il carattere delle siciliane è quello messo in luce nel doppio scontro con la Futura Giovani Busto Arsizio, non è poi così utopistico pensare che in riva allo Stretto si possa entrare nella storia. Decisa e attenta, Akademia Sant’Anna ha centrato l’obiettivo grazie a due successi assolutamente convincenti, che attestano la compattezza e la forza del collettivo. Quasi perfetto il match del PalaBorsani, dove le giallorosse sono uscite trionfanti per 1-3, dimostrando maturità e una straordinaria reattività nei frangenti più complicati, al PalaRescifina il sestetto di coach Fabio Bonafede si è imposto per 3-0 senza alcuna sbavatura e con un dinamismo fuori dal comune che ha stordito le Cocche.

Ma non è stata soltanto coralità. Messina ha infatti potuto fare affidamento sull’apporto eccezionale di Bintu Diop (39 punti, di cui 35 in attacco, 3 muri e un ace), della capitana Aurora Rossetto (24 punti, di cui 19 in attacco, 3 muri e 2 ace) e di Dalila Modestino (28 punti, di cui 15 in attacco, 10 muri e 3 ace).

Coach Fabio Bonafede presenta la prossima sfida

Coach Bonafede: “Centrata una salvezza inaspettata il primo anno, raggiunte la semifinale play-off e di Coppa Italia il secondo, e la finalissima il terzo, è una soddisfazione enorme essere giunti sin qui. Non è da tutti, soprattutto per una società giovane come Akademia Sant’Anna. Aver anticipato i tempi con tale velocità rappresenta un risultato storico, per il quale dobbiamo farci trovare pronti. Dopo la vittoria contro Busto Arsizio, complimenti sì, ma zero euforie. Del resto, sebbene l’ingresso in finale sia un traguardo prestigioso, non abbiamo ancora conquistato nulla. Pertanto, massima concentrazione sul prossimo match, anche perché la CBF Balducci H.R. Macerata è una corazzata, meritevole al pari di Messina di essere arrivata in fondo. In campo si affronteranno due formazioni che si conoscono bene e che hanno avuto un pizzico di continuità in più rispetto alle altre.”

“Uno scenario che renderà la contesa ulteriormente interessante. Sarà una sfida da preparare con serenità, consapevoli che la componente psicologica pesa quanto quella tecnica. Dal canto nostro, abbiamo un gruppo navigato, con atlete che hanno già vinto altrove, accomunate da una significativa cultura del lavoro. Le ragazze si impegnano molto, e lo hanno dimostrato sempre. In un campionato come la Serie A2 è normale attraversare alti e bassi, ma ciò che conta è l’esito conclusivo. Al di là di chi alzerà il trofeo, ogni esperienza è unica. Dobbiamo goderci il momento e provare a portare a casa il meglio. Spero nel sostegno di tanta gente: deve essere una splendida festa di pallavolo, in cui, insieme a Macerata, offrire uno spettacolo capace di emozionare e avvicinare maggiormente le persone a uno sport stupendo.”

Match preview: tutto quello che c’è da sapere

Gara 1 della finalissima tra CBF Balducci H.R. Macerata e Akademia Sant’Anna, in programma alle 18:00 di domenica 20 aprile al PalaFontescodella di Macerata, sarà diretta dai signori Luca Cecconato (primo arbitro) e Gianmarco Lentini (secondo arbitro). Gianmarco Annese garantirà il supporto al videocheck. Chi vorrà seguirla online potrà farlo gratuitamente, previa registrazione, sulla piattaforma web volleyballworld.tv a questo link.

