Lutto a Messina: è morto l’avvocato Alessia De Domenico, aveva 38 anni

StrettoWeb

Lutto a Messina in questa domenica di fine aprile. Questa mattina, è morto l’avvocato Alessia De Domenico di 38 anni. La donna, mamma di due bambini, era entrata in coma lo scorso 3 giugno, tre giorni dopo aver partorito il secondo figlio all’ospedale Papardo della città dello Stretto. Il giovane legale era molto apprezzata in città per la grande competenza e capacità di affrontare i vari problemi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.