Lazio, rigori amari: Bodo in semifinale, Baroni è fuori dall’Europa League

Doveva essere la notte dell’impresa, lo è stata per 108′ minuti di gioco. Ma non è bastato. Per ribaltare il 2-0 subito in casa del Bodo/Glimt, la Lazio doveva quantomeno pareggiare il conto dei gol. E lo ha fatto per un soffio, a tempo quasi scaduto, allungando la gara ai supplementari. I capitolini hanno trovato anche la rete del 3-0 che li avrebbe mandati virtualmente in semifinale, ma la squadra norvegese, autentico spauracchio delle romane, è riuscita a siglare il 3-1 che è valso i calci di rigore.

Dal dischetto a qualcuno sono tremate le gambe e, purtroppo per l’ex Reggina Marco Baroni che sognava la prima semifinale europea della sua carriera, quei ‘qualcuno’ avevano la maglia celeste.

Lazio-Bodo/Glimt: il racconto del match

La partita è molto bella con continue emozioni da ambo le parti. Al 21′ un tacco di Castellanos sottomisura vale l’1-0 che dà vigore alle speranze biancocelesti. Il Bodo però non si limita solo a difendersi, riparte e si fa pericoloso soprattutto con il talento di Hauge. Zaccagni colpisce la traversa, Castellanos scivola svirgolando un rigore in movimento, diverse le occasioni mancate dai biacocelesti che sembrano non riuscire a trovare il gol del 2-0 che manderebbe la gara ai supplementari.

Al 91′ Helmersen non riesce a spingere dentro la palla da mezzo metro, appoggiandola a Mandas ormai battuto con tre quarti di porta libera. È un segno: la Lazio trova il pari 2 minuti dopo con Noslin che ribadisce in rete, da pochi passi, una spizza di Romagnoli. Si va ai supplementari e Dia di testa trova il 3-0 che qualificherebbe la Lazio. Condizionale d’obbligo perchè al 109′ Helmersen si fa perdonare con un gran colpo di testa che vale il 3-1. Si va ai calci di rigore.

Mandas ferma Hauge, la Lazio passa in vantaggio con Dia. Fet non sbaglia, Tchaouna sì. Sorli spiazza Mandas, Noslin si fa ipnotizzare dalla danza di Halkin e spara fuori. Moe colpisce il palo e segna, Guendouzi la mette sotto l’incrocio. Berg ha sui piedi il rigore decisivo e lo spara fuori dallo stadio, Castellanos viene neutralizzato da Halkin. Il Bodo/Glimt è in semifinale di Europa League.

Risultati partite di ritorno quarti di finale Europa League

Ath. Bilbao-Rangers 2-0

Francoforte-Tottenham 0-1

Lazio-Bodo/Glimt 5-4 (dopo calci di rigore)

Manchester United-Lione 5-4 (d.t.s.)

Tabellone semifinale Europa League

Tottenham-Bodo/Glimt

Ath.Bilbao-Manchester United

