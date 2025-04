Reggio Calabria, al via i lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi del “Morelli” | FOTO

StrettoWeb

Hanno preso avvio ieri i lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi del presidio ospedaliero “Morelli” del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. L’intervento, resosi necessario a causa della presenza sui marciapiedi di numerosi alberi le cui radici hanno deformato nel tempo il piano di calpestio e le opere adiacenti, interessa la Via Francesco Crucitti, che costituisce l’accesso al P.O. “Morelli” dal Viale Europa, e la vicina area di parcheggio. I marciapiedi, non più perfettamente in piano e quindi potenzialmente pericolosi, avevano infatti creato una barriera architettonica per l’utenza che quotidianamente frequenta il Presidio ospedaliero.

I lavori, autorizzati lo scorso 24 marzo dal Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria, prevedono: l’abbattimento di 96 alberi, la rimozione dei marciapiedi divelti, la realizzazione di nuovi marciapiedi e la piantumazione di altra tipologia di alberi con equivalente capacità di assorbimento di CO2. Il complessivo intervento di messa in sicurezza è coordinato dalla U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale del G.O.M., diretta dall’Ing. Carmelo Giuseppe Fera, e dal personale dedicato a questo lavoro, ing. Giovanni Costarella, ing. Alessandro Antonino Mazzacua e geom. Demetrio Riso.

