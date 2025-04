Lamezia Terme commemora il poeta Franco Costabile a 60 anni dalla sua morte

StrettoWeb

“Il 14 aprile 1965, a Roma, moriva tragicamente il Poeta Franco Costabile. Lo ricorderemo Lunedì 14 aprile alle ore 19.15 in Via Domenico Porchio 21, a Lamezia Terme Sambiase, di fronte alla casa che gli diede i natali. Lo faremo con una breve cerimonia, a sessant’anni dalla sua morte, dopo averne celebrato, l’anno scorso, il centenario della nascita”. Così in una nota l’ingegnere Francesco A. Fagà, Direttore tecnico del Comitato “Costabile100 – Associazione AL VAGLIO”.

Quel giorno ad allertare le forze dell’ordine fu un postino che, passando davanti la sua abitazione romana in via del Casale Giuliani, sentì un forte odore di gas. Una volta arrivati sul posto, i carabinieri trovarono il corpo senza vita del poeta, insieme a una lettera in cui Costabile chiedeva perdono ai suoi familiari. Una fine solitaria per un poeta che ha conosciuto sin da piccolo il dolore del distacco. “Si muore d’asfissia, è noto, per difetto d’ossigeno. Lo si può anche, e forse più dolorosamente, per mancanza d’affetto”. Con questi versi Giorgio Caproni si riferiva al collega e amico di Sambiase, morto suicida all’età di 41 anni. Lo faremo facendo riecheggiare, davanti alla casa che gli diede i natali, la melodia tagliente dei suoi versi e con una preghiera.

Lo faremo perché la memoria sincera non si cancella. Con questo epitaffio, scolpito in una lapide commemorativa nel Cimitero di Sambiase, lo ricordò il grande scrittore Giuseppe Ungaretti:

Sambiase 27 – 8 – 1924 Roma 14 – 4 – 1965

“Con questo cuore troppo cantastorie …

dicevi, ponendo una rosa nel bicchiere,

e la rosa s’è spenta a poco a poco

come il tuo cuore. Si è spenta per cantare

una storia tragica per sempre”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.