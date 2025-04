“L’Agorà”, la conversazione su “La tragedia delle Foibe” | VIDEO

StrettoWeb

Si è svolto mercoledì 16 aprile il terzo appuntamento avente come tema “1945-2025: 80° anniversario fine della Seconda Guerra Mondiale” organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà”. Ha aperto la giornata di studi il professor Alberto Cafarelli, ex ufficiale di artiglieria e presidente provinciale dell’Istituto del Nastro Azzurro di Reggio Calabria, che ha trattato il tema “La tragedia delle Foibe”. Per conservare la memoria delle vittime delle foibe e della tragedia vissuta dagli esuli, la Repubblica italiana ha istituito nel 2005 il Giorno del Ricordo, che viene celebrato ogni 10 febbraio.

Le “foibe”, sono cavità carsiche dell’Istria, voragini a strapiombo di origine naturale, dove, alla fine della seconda guerra mondiale, furono gettati, anche vivi, migliaia di soldati e di civili. L’ondata di cieca violenza e di esecuzioni sommarie, che coinvolse partigiani, tedeschi, fascisti e l’esercito di Tito, durò fino al 1947. Quando vennero definiti i confini, e l’Istria e la Dalmazia sono state cedute alla Jugoslavia, migliaia di istriani, fiumani e dalmati furono costretti all’esodo dalle loro terre. Secondo le fonti storiche gli autori materiali di quegli eccidi furono, oltre ai partigiani jugoslavi, anche reparti dell’OZNA-Odeljenje za Zaštitu Naroda, ovvero il Dipartimento per la Protezione del Popolo, una branca dei servizi segreti militari jugoslavi.

Secondo le stime stabiliscono degli storici che il numero delle vittime in Venezia Giulia, nel Quarnaro e nella Dalmazia siano state tra le 3.000 e le 5.000, comprese le salme recuperate e quelle stimate, nonché i morti nei campi di concentramento jugoslavi. Alcune fonti fanno invece salire questo numero fino a 11.000. Alcuni storici sostengono che cifre superiori alle 5.000 persone uccise si raggiungono soltanto conteggiando anche i caduti che si ebbero da parte italiana nella lotta antipartigiana. Le prime vittime, siamo nel 1945, furono carabinieri, poliziotti e guardie di finanza, ma anche i militari fascisti della Repubblica Sociale Italiana e i collaborazionisti che non erano riusciti a scappare per tempo.

Le ricostruzioni storiche, le testimonianze dirette e i resti umani recuperati negli anni successivi fanno lievitare fortemente il numero delle vittime. Si stima che soltanto nella zona di Trieste 3.000 sventurati furono gettati nella foiba di Basovizza e nelle altre foibe del Carso. Al massacro delle foibe seguì l’esodo giuliano-dalmata, ovvero l’emigrazione più o meno forzata della maggioranza dei cittadini di etnia e di lingua italiana della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia, territori del Regno d’Italia prima occupati dall’Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia del maresciallo Josip Broz Tito e successivamente annessi dalla Jugoslavia.

Ha fatto seguito l’intervento il sindacalista Ivan Tripodi che ha tratto il tema “Valori ed eredità della Resistenza”. Il 25 aprile, una data di importanza storica fondamentale per il nostro Paese, che ricorda la liberazione dall’occupazione nazifascista. Questa giornata rappresenta non solo la fine del secondo conflitto mondiale, ma anche il trionfo e l’affermazione dei valori di libertà, dignità umana e democrazia, fino ad allora avviliti e negati da una ventennale dittatura senza scrupoli. È questa la giornata che più di ogni altra ci ricorda il coraggio e la determinazione del popolo italiano nella lotta consapevole per la giustizia e la pace, nel resistere attivamente contro le ingiustizie e le sopraffazioni della guerra e dei nazionalismi. L’eredità della Resistenza è preziosa per l’intera società italiana: ci sollecita, infatti, a considerare come le conquiste di ottant’anni fa non siano scontate o acquisite una volta per tutte, ma vanno custodite e alimentate giorno per giorno, vivendo all’altezza di coloro che ci hanno preceduto e continuando ad alimentare la passione civile e la partecipazione alle sorti e al destino delle proprie comunità.

Il 25 aprile è una giornata di celebrazione e di impegno concreto per l’Azione cattolica, che non si tira indietro rispetto alla propria storia. Rinnoviamo, pertanto, il nostro impegno a vivere i valori del Vangelo, della Costituzione, della pace e della partecipazione democratica nella nostra società e a lavorare per costruire un’Italia, un’Europa e un mondo migliori, ispirati dall’esempio dei partigiani che hanno difeso con coraggio la dignità umana e la libertà di tutti e di ciascuno. La Resistenza italiana fu l’insieme di movimenti politici e militari che in Italia, dopo l’armistizio di Cassibile, si opposero al nazifascismo nell’ambito della guerra di liberazione italiana. Nella Resistenza vanno individuate le origini stesse della Repubblica Italiana: l’Assemblea Costituente fu in massima parte composta da esponenti dei partiti che avevano dato vita al Comitato di Liberazione Nazionale e che, a guerra finita, scrissero la Costituzione fondandosi sulla sintesi tra le rispettive tradizioni politiche e ispirandosi ai princìpi della democrazia e dell’antifascismo.

Il movimento della Resistenza – inquadrabile storicamente nel più ampio fenomeno europeo della resistenza all’occupazione nazifascista – fu caratterizzato in Italia dall’impegno unitario di molteplici e talora opposti orientamenti politici, in maggioranza riuniti nel Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), i cui partiti componenti avrebbero più tardi costituito insieme i primi governi del dopoguerra. I protagonisti della Resistenza Italiana sono stati i partigiani, uomini e donne che con coraggio si sono opposti ad un’ autorità politica oppressiva. Memoria dell’ orrore e gioia della rinascita, questo è il vero significato del 25 aprile. É il giorno in cui l’Italia tornò a respirare il vento della libertà.

La lotta civile ha portato gli italiani a godere di diritti fondamentali, presenti nella Costituzione attuale, come l’ uguaglianza sociale, la libertà di opinione, di stampa e di religione. In poche parole si può affermare che il movimento della Resistenza ha posto le basi della democrazia moderna. “Marocchinate” è stato il reportage a cura di Gianni Aiello, Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà”, che ha posto l’attenzione sul tema sui crimini che perpetrarono nei confronti della popolazione civile della Penisola italiana da parte dei goumier inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia (Corps expéditionnaire français en Italie). Nel maggio del 1944, nelle fasi finali dello sfondamento della linea Gustav da parte degli alleati, nel Basso Lazio, si verificarono diversi episodi di violenza, da parte dell’esercito coloniale francese, ai danni della popolazione civile e uno dei più grandi stupri di massa della Storia recente. Quelle violenze, tristemente conosciute come “marocchinate”, riguardavano non solo le donne, ma anche i bambini e gli uomini, anche se anziani. Numerosi uomini che tentarono di difendere le proprie congiunte furono uccisi o violentati a loro volta. Tali violenze ed abusi vennero perpetrati sulla popolazione civile da parte dei militari facenti parte del Corpo di spedizione francese in Italia, composto per il 60% da reparti di origine nordafricana.

A seguito di quelle violenze sessuali molte persone furono contagiate da diverse malattie dovute a trasmissione sessuale, e ciò fu la causa di aborti, di diversi casi di suicidio ma anche molte circostanze di infanticidio della prole nata dallo stupro. Il 7 aprile 1952, Maddalena Rossi deputata del Partito Comunista italiano, nella seduta, tenutasi presso la Camera dei Deputati, denunciò la mancata liquidazione di 60mila pratiche di pensione e di indennizzo alle donne vittime degli stupri, tra l’altro tale cifra riguardava solo la provincia di Frosinone.

Quelle violenze non furono circoscritte geograficamente e temporalmente in Ciociaria, bensì quelle violenze iniziano con lo sbarco in Sicilia nel luglio 1943, proseguono nel 1944 in Campania, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Puglia, Marche, e Toscana. In Campania, dove il Corpo di Spedizione Francese ha le sue basi addestrative e logistiche, i coloniali si macchiano di numerosi reati soprattutto nelle province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento.

Nel corso del convegno “Eroi e vittime del ’44: una memoria rimossa” tenutasi a Castro dei Volsci il 15 ottobre 2011, il Presidente dell’Associazione Nazionale Vittime delle “Marocchinate” Emiliano Ciotti fa una stima dello stupro di massa: “Dalle numerose documentazioni raccolte oggi possiamo affermare che ci furono un minimo di 20.000 casi accertati di violenze, numero che comunque non rispecchia la verità; diversi referti medici dell’epoca riferirono che un terzo delle donne violentate, sia per vergogna o pudore, preferì non denunciare. Facendo una valutazione complessiva delle violenze commesse dal “Corpo di Spedizione Francese”, che iniziò le proprie attività in Sicilia e le terminò alle porte di Firenze, possiamo affermare con certezza che ci fu un minimo di 60.000 donne stuprate, e ben 180.000 violenze carnali.

Un grande contributo per far emergere il dramma delle marocchinate fu dato dalla letteratura e dal cinema. Alberto Moravia con il libro “La Ciociara”, pubblicato nel 1957, e l’omonimo film del 1960 diretto da Vittorio De Sica fecero conoscere all’opinione pubblica mondiale quei tristi e tragici eventi. Altre due opere letterarie denunciano e fanno luce su tali vicende: nel 2020 viene pubblicato da Marinella Fiume, per due legislature Sindaca del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, il saggio “Le Ciociare di Capizzi”. L’autrice,impegnata sul fronte della cultura della legalità e dei diritti delle donne, da a loro voce per far tramandare “le marocchinate” subite durante la Seconda guerra mondiale per opera dei Goumiers (marocchini dell’esercito francese) nel corso della loro avanzata in occasione dell’operazione Husky. A raccontare tutto questo non sono le carte degli archivi, ma la tradizione orale, che dà voce alle protagoniste, attraverso le testimonianze dei familiari che hanno ereditato quelle verità, mai raccontate e denunciate. Nel 2021 viene pubblicato “Il labirinto delle perdute” della giornalista Ester Rizzo che restituisce memoria e dignità a tutte le donne “perdute” nei secoli: cancellate dalla storia, costrette all’oblio. Un viaggio attraverso lo scorrere del tempo che narra anche delle tante donne provenienti dall’Italia centrale, durante e dopo la Seconda guerra mondiale alle porte di Palermo, e che ebbero rifugio in un convento di Termini Imerese, portando sul proprio corpo e nella loro mente i segni della violenza subita. Nella parte conclusiva della sua disamina, Gianni Aiello ha ricordato la figura di Antonio Grazio Ferraro che insieme al colonnello della polizia militare canadese Anthony Joseph Scotti, di origini italiane, salvarono dallo stupro e dalle violenze tante donne del piccolo centro laziale, minacciate dalle truppe coloniali francesi. Antonio Grazio Ferraro nacque a Cassino il 9 giugno 1927 da famiglia originaria della Calabria (il padre, dipendente delle Ferrovie dello Stato, venne trasferito dal fascismo per motivi politici, essendo un attivista socialista, da Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, a Cassino). Antonio Grazio Ferraro si iscrisse alla Democrazia Cristiana nel 1954 e venne eletto consigliere comunale il 7 giugno 1959, cominciando così, a trentadue anni, la sua carriera politica e amministrativa durata 34 anni consecutivi. Dal 1967 fu eletto Sindaco per ben cinque volte, “il Sindaco della ricostruzione”, e per due volte (1975 e 1980) Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone.

Il terzo appuntamento si è concluso con il reportage “Quale memoria per quei reggini inghiottiti nelle Foibe?”. I massacri delle foibe sono stati degli eccidi ai danni di militari e civili italiani, avvenuti durante e subito dopo la seconda guerra mondiale da parte dei partigiani jugoslavi e dell’OZNA. Tra essi migliaia di istriani e triestini, italiani ma anche slavi, antifascisti e fascisti che vennero giustiziati e gettati nelle cavità rocciose dell’altopiano del Carso. In quel triste elenco anche dei reggini, sia essi militari che civili. Tra il 1943 e il 1947 morirono oltre diecimila italiani nelle foibe. Ogni 10 febbraio l’Italia celebra il Giorno del Ricordo in memoria di quelle vittime. È una delle pagine più tristi della storia della Penisola italiana ed in quella data del secondo mese dell’anno viene commemorato il ricordo di quelle migliaia di istriani e triestini, italiani ma anche slavi, antifascisti e fascisti che vennero giustiziati e gettati nelle cavità rocciose dell’altopiano del Carso, tristemente conosciute come Foìbe.

La Giornata del Ricordo commemora anche l’esodo giuliano-dalmata ed il dramma umano e sociale scaturito da quelle tristi vicende. A tal riguardo sono state catalogate circa 1700 aree, ma il numero di quei morti non è quantificabile, secondo alcune stime esso supererebbe le diecimila unità. Tra le vittime innocenti figurano anche diversi reggini, sia essi civili che militari. In pochi fecero ritorno, tra i civili risulterebbe il Signor Severino Quartuccio, nato a Chorio (poco distante da Roghudi, fascia jonica reggina). Di altri civili e militari non si hanno tracce, come il Signor Michele Lubrano, nato a Radicena (l’attuale Taurianova) nel 1900. Svolgeva le mansioni di Capo tecnico CRDA ed era residente a Monfalcone. Venne arrestato il 3 maggio del 1945, incarcerato fino al 20 maggio dello stesso anno nelle galere di Monfalcone, prima di scomparire nel nulla. Tra gli scomparsi prima del primo maggio del 1945 si ricorda Giacomo Spezzano, di Reggio Calabria, guardia di pubblica sicurezza, scomparso da Gorizia il 10 settembre 1944. L’agente di pubblica sicurezza Giuseppe Crea nato a Motta San Giovanni (Reggio Calabria) venne deportato da Gorizia in Slovenia nel 1945. Il caporale dei bersaglieri Antonio Mùràca di Reggio Calabria ucciso a Tolmino (Slovenia). Il sergente e telefonista del Genio militare Giuseppe Candiloro Benedetto, nato a Montebello Ionico (Reggio Calabria) il 10 febbraio del 1912. Venne internato a Boròvenizza (Slovenia). Morì il 17 agosto dello stesso anno nell’ospedale di Skofja Loka (Alta Carniòla, Slovenia). Questi alcuni dei nomi presenti nei registri, mentre per altri nostri concittadini non si hanno tracce, ne risultano presenti iscritti in tali tristi elenchi.

Forse sarebbe opportuno, doveroso, che in riva allo Stretto, istituzioni, comitati, si ricordassero anche di loro nella giornata del ricordo, quello riportata sul calendario istituzionale del 10 febbraio. Tanto dovevamo per fatto di onestà nei confronti di tutti i reggini caduti, ripetesi, solo per la loro diversità storico-politica. Queste alcune delle cifre che sono state oggetto di analisi, nel corso della prima giornata di studi organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. Queste alcune delle cifre che sono state oggetto di analisi, nel corso della terza giornata di studi organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da mercoledì 16 aprile.

