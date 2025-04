La Tonno Callipo Volley suona la nona: superata Sciacca

StrettoWeb

Nona vittoria stagionale per la Tonno Callipo che si congeda dal proprio pubblico con un successo tanto netto quanto meritato. Va dunque ai giallorossi il simpatico ‘derby-ittico’… visto che la società dello Scalia Sciacca ha a che fare con la lavorazione delle acciughe. Giallorossi sempre avanti nel punteggio, anche nel secondo parziale quello con un punteggio più equilibrato, ma soltanto nella parte finale. Per il resto si è ammirata la grande voglia di riscatto della squadra di Piccioni, che ci teneva a cancellare la prova opaca della scorsa settimana. Così in quest’ultimo match interno della stagione, spazio anche a diversi giovani promettenti dalla panchina, da Grande a Saturnino e Zangari.

Questo lo spirito che deve prevalere in una squadra: quello della coesione di gruppo e dell’aiutarsi l’uno con l’altro. Certo le vittorie aiutano a compattare la squadra, ma l’afflato visto ieri è quello che poi aiuta a trovare la chiave per vincere le partite. Per la Serie B resta ora soltanto l’ultima gara di campionato, dopo la sosta, a Bisignano. La stagione poi proseguirà per l’Under 19, di cui molti ragazzi promettenti compongono proprio la prima squadra. E dunque un’iniezione di fiducia per i vari Pisani, Augugliaro, Borgesi, Grande e diversi altri che troveremo, è l‘augurio di tutti, alle finali nazionali di Termoli conquistate mercoledì scorso.

Tornando al match di ieri, parte bene la Tonno Callipo sempre in vantaggio: 8-4, 16-12, 21-13. I più esperti del gruppo trainano il resto della squadra e così i soliti Mariano, Mille e Pisani, tutti a segno con 13 punti, spingono la Tonno Callipo alla vittoria. Ma come non citare anche Saragò, Bisotto, Borgesi e Cugliari, tutti determinati ad ottenere questa nona vittoria. Sciacca oppone poca resistenza e Vibo chiude il primo parziale 25-18. Il secondo parziale, dopo che i giallorossi sono stati sempre avanti, sembra infiammarsi nel finale. Un ace di capitan Mille porta sul 22-19, ma Sciacca non molla e, dopo un pallonetto di Mariano che vale il 23-20, recupera con un parziale di 3-0 portandosi sul 23-23 con il punto-parità di Atria. Pathos a go-go e lo sprint finale ai vantaggi arriva da un attacco positivo di Mariano e ad un quarto tocco di Atria. 25-23 e Vibo avanti 2-0.

Nel terzo parziale dopo l’iniziale parità (3-3), è la Tonno Callipo a prendere il largo (7-3) grazie atre punti consecutivi dell’ottimo Pisani, costringendo il tecnico ospite Graffeo a chiamare time out. Ma sempre Pisani (a muro) e Mariano (pallonetto) continuano a martellare ed il vantaggio aumenta (9-3) e, complice qualche errore ospite in attacco, assume proporzioni vistose (11-5). Sale in cattedra pure Saragò e con due primi tempi porta il punteggio sul 14-5. Sciacca sembra arrendersi ed un attacco mani-fuori di capitan Mille (15-8) conduce Vibo al massimo vantaggio (+7). Entra anche Saturnino per Borgesi. Intanto i siciliani sembrano risvegliarsi, tanto che dopo un parziale di 3-0 (16-12) Piccioni chiama time out. Ma quello siciliano è un fuoco di paglia: Vibo mantiene sempre il pallino del gioco e del punteggio (20-14), qui entrano Grande e Augugliaro. Pure Sciacca opera qualche cambio, soprattutto al servizio con Galluzzo. La Tonno Callipo però deve soltanto gestire il vantaggio (22-18), con l’ingresso anche di Zangari e poco dopo (23-19) rientrano pure Bisotto e Mariano. Alla fine è un’invasione siciliana, su attacco di Saturnino, a consegnare il terzo set a Vibo che chiude 25-20 aggiudicandosi così il match per 3-0.

Le parole di mister Piccioni

“Bella vittoria – inizia coach Piccioni -, ci voleva una prestazione del genere dopo l’incidente di sabato scorso. Però non inganni il 3-0 finale, perché comunque è stata una partita combattuta, soprattutto il secondo set è stato punto a punto. Dall’altra parte c’era una squadra volitiva, che non ci stava a perdere, mettendoci anche in difficoltà sia nella rimonta del primo set che per lunga parte del secondo, risolto ai vantaggi. Poi nel terzo gioco – continua il tecnico giallorosso – siamo partiti molto bene; loro sono risaliti, però abbiamo avuto sempre il controllo del gioco. Prova ne sia che ho dato spazio anche ai ragazzi della panchina. Tutti hanno risposto bene: siamo soddisfatti ed ora ci godiamo questo settimo posto aritmetico in classifica, che premia il lavoro svolto durante tutto l’anno. Magari può rimanere un po’ di amaro in bocca perché ritengo che alcune squadre davanti a noi e che abbiamo battuto, erano di livello uguale se non inferiore al nostro. Alla fine però bisogna accettare il verdetto del campo. Quindi ora passeremo una felice Pasqua, ed è ovvio che continueremo ad allenarci al meglio, onorando il campionato anche nell’ultima giornata di Bisignano. Tornando al match di ieri – conclude Piccioni – è stata un’ottima prestazione di squadra, menzione per Mariano sugli scudi, anche Mille molto bene in attacco ed il solito Borgesi, così come belle difese di Cugliari, mentre Bisotto ha distribuito molto bene con delle pregevoli giocate, insomma siamo soddisfatti”.

Tonno Callipo-Scalia Volley Sciacca 3-0

(25-18, 25-23, 25-20)

TONNO CALLIPO: Bisotto 3, Mariano 13, Saragò 4, Borgesi 6, Mille 13, Pisani 13, Cugliari (L), Augugliaro, Zangari, Grande, Saturnino. Ne: Cariello. All. Piccioni

SCIACCA: Tuis 7, Ciaccio 2, Caracci 9, Roccazzella 3, De Matteis (L), Carcagni 11, C.Graffeo, Galluzzo, Catalano 2, Atria 2, Cocozza. Ne: Guccione (L2), Piazza, Grech. All. V.Graffeo

Arbitri: Elena Morello e Valeria Vitola.

Note: durata set 24’, 31’, 28’ per un totale di ora e 23 minuti. Vibo: ace 6, bs 14, muri 7, errori 25; Sciacca: ace 1, bs 8, muri 8, errori 23. Attacco 51%-36%, Ricezione 55%-56%.

