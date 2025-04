La Carovana per la Cittadinanza arriva a Messina! | INFO

StrettoWeb

La Carovana per la Cittadinanza, ha preso il via da Mantova il 21 marzo, nel primo giorno di primavera e nella Giornata internazionale contro il razzismo. Un’iniziativa promossa da ARCI, CGIL, CoNNGI, Dalla Parte Giusta della Storia, IDEM Network, Italiani senza Cittadinanza e in collaborazione con Il Razzismo è una Brutta Storia e CNCA per sostenere la partecipazione ai referendum. La Carovana è in viaggio, qui l’itinerario https://www.arci.it/carovana-tappe/, dai piccoli centri alle grandi città, per portare ovunque un messaggio chiaro e potente: votare 5 SÌ è un atto rivoluzionario, un gesto di partecipazione che può migliorare la vita di milioni di persone e rafforzare la nostra democrazia.

La Carovana farà sosta a Messina, in piazza Cairoli, lato monte, il 26 aprile dalle ore 17:00 alle 20:00 per poi ripartire per un’altra città siciliana.

In piazza Cairoli un presidio con un banchetto informativo tenuto dai rappresentati del comitato per sostenere la campagna referendaria ed invitare le cittadine ed i cittadini al voto. Sarà un atto di giustizia: votare per portare a 5 anni anziché a 10, gli anni necessari di residenza continuativa per richiedere la cittadinanza italiana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.