“La Calabria per i giovani”: voucher per i ragazzi in 649 realtà sportive: il progetto

Sono 649 le associazioni e società sportive dilettantistiche calabresi dove i giovani dai 14 ai 24 anni potranno svolgere attività gratuita, grazie al progetto “La Calabria per i Giovani: azione voucher sportivi 2025”. L’iniziativa, promossa dalla Regione Calabria in collaborazione con Sport e Salute e a valere sui fondi del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, punta a favorire la voglia di sport dei ragazzi, troppo spesso frenata dai costi d’accesso.

Grazie ad un voucher dalla somma di 500 euro, la Regione Calabria permette quindi ai calabresi dai 14 ai 24 anni, con particolare riferimento a chi vive situazioni di disagio economico o sociale, di svolgere attività fisica, per almeno otto ore al mese sino al 31 dicembre, presso le associazioni e società sportive calabresi che hanno aderito al progetto, il cui elenco è pubblicato sui siti di Sport e Salute www.sportesalute.eu e Regione Calabria.

Il numero maggiore di adesioni da parte delle realtà sportive arriva dalla provincia di Cosenza, seguita da quella di Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

L’obiettivo del progetto “La Calabria per i Giovani” è quello di promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, il diritto allo sport, favorendo così la funzione dell’attività fisica come strumento di inclusione sociale, promozione del benessere, di prevenzione, sviluppo e contrasto alla sedentarietà.

