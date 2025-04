“Kinder Joy of Moving”, ottimo risultato per la schermitrice Greta Azzarà

StrettoWeb

Si è tenuta a Vercelli, Domenica 6 Aprile, la seconda gara nazionale di scherma del circuito “Kinder Joy of Moving” dedicata ai giovani Under 14 che ha visto in pedana sfidarsi oltre 1000 atleti provenienti da tutta Italia. L’atleta reggina Greta Azzarà, schermitrice dell’Accademia della Scherma Reggio Calabria ASD e attuale campionessa regionale nella categoria “giovanissime” ha ottenuto un ottimo risultato posizionandosi al 23° posto su 134 giovanissime nazionali e arrivando vicinissima ai sedicesimi con sole due stoccate di svantaggio, cedendo il passo di fronte ad una avversaria che si è poi classificata terza.

L’atleta reggina raggiunge comunque un ottimo posto nel ranking nazionale arrivando alla 38ª posizione su 322 atlete della categoria giovanissime e si posiziona tra le teste di serie delle atlete meridionali. Esprimono soddisfazione i tecnici dell’Accademia, che puntano adesso alla prossima gara di Riccione il 7 Maggio che vedrà l’assegnazione del titolo di campione italiano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.