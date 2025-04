Parte la nuova era per il Karate Fijlkam in Calabria: i NOMI del nuovo organigramma regionale

StrettoWeb

E’ partita speditamente l’attività del settore karate FIJLKAM Calabria, presieduto dalla neo eletta pluricampionessa vibonese, dottoressa Viola Zangara. Insegnante tecnico, laureata in Scienze Motorie e Sportive e Specializzata in Management dello Sport e delle Attività Motorie, la giovane presidente Zangara, classe 1985, è stata l’atleta più medagliata (in campo regionale, nazionale e internazionale) del karate calabrese. Con lei, si è aperta una nuova era per il karate calabrese tant’è che sono stati previsti nuovi innesti e riconferme, nei vari ruoli, tecnici ed organizzativi, miranti a valorizzare le grandi risorse umane e le potenzialità di una disciplina sempre più diffusa, ad ogni livello.

Il nuovo organigramma regionale settoriale prevede quale consigliere del presidente e commissario tecnico regionale, l’anima e il cuore del karate sportivo calabrese, ovvero il maestro Luciano Dichiera. Il comparto regionale della Scuola e promozione è stato affidato al maestro Vincenzo Ruberto mentre commissario regionale degli ufficiali di gara è il maestro Vincenzo Martino. La guida del centro tecnico regionale è stata affidata al maestro Francesco Bellino. Assieme a quest’ultimo bravo specialista si affiancherà, quale formatore regionale il maestro Giuseppe La Fauci.

All’interno del centro tecnico regionale, quali collaboratori tecnici, per il kumite (confronto – combattimento) e il kata (forma tecnica) ci saranno gli insegnanti tecnici: M° Giuseppe Giordano, M° Gian Piero Costabile, M° Enrico De Pace, M° Mario Straface, istrut. Michele Torcasio, istrut. Manuel Lestingi, istrut. Francesco Veltri. Il fisioterapista sarà il maestro Mario Amendola. Per quanto attiene il comparto organizzativo, sempre coordinato dalla presidente Zangara, vi saranno la maestra Maria Quercia, quale referente regionale unico delle affiliazioni e del tesseramento; l’ingegnere Daniele Bruno, referente dei programmi gestionali e del sito federale regionale; il dottore Davide Valente, quale referente regionale del programma Sport Data, per le iscrizioni alle gare.

