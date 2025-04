La Jasmin Cinema Moda e Dance approda su Rai: riflettori puntati sui giovani talenti dello Stretto

StrettoWeb

La Jasmin cinema moda e dance sotto i riflettori di un noto programma Rai. Contattata dallo staff di una nota redazione che produce format per Rai l’Associazione Jasmin in pochi giorni si è messa in azione per realizzare un Evento “miss e mister Primavera” nella splendida location del Panorama Ristorante il balcone sullo Stretto .. al fine del racconto che vede protagonista la piccola Jasmin Hilary Malafarina (Miss baby mondo Italia,Miss baby Calabria e Sicilia, attrice, ballerina, influencer e tik-toker con oltre 400 mila followers) nel suo fantastico mondo della moda e del cinema. Operatori che per la Rai sono scesi da Roma per riprendere l’intero evento nonché catturare momenti di vita quotidiana della piccola Jasmin.

Al concorso partecipanti della Calabria e di tante altre Regioni hanno preso parte ad una kermesse, condotta da Cettina Crupi per aggiudicarsi il titolo di Miss e Mister Primavera. Lo staff organizzativo con Patron Silvia Nasuti e le collaboratrici Maria Luisa Scafaria, Cetty Scafaria e Maria Francesca Latella è riuscito in soli 5 giorni a realizzare un Grande ed Elegante Evento sotto i riflettori di una emittente Nazionale di tutto rispetto che a breve manderà in onda il tutto.

Il percorso di Jasmin cosi come quello di tanti altri ragazzi che frequentano questa Associazione da anni ormai piano piano inizia ad assumere una forma ben precisa ed il sogno così come ogni obiettivo raggiunto anche se è solo un piccolo passo per un inizio importante. La vita di Jasmin desta curiosità alla regia che si sofferma sui momenti di vita quotidiana della bambina, tra casa, scuola, laboratori di danza.. cinema e portamento. La studia in modo approfondito catturando i suoi sorrisi, le sue ansie e le sue aspettative nonostante la tenera età ma sicura di sè già da piccolina.

In Giuria per votare i volti nuovi diverse personalità: la giornalista Dominga Pizzi, la stilista Anna Barra Vazzano, la stilista Teresa Cotroneo in arte terry fashion, il consigliere comunale Mario Cardia, la fotografa Mariella Tomarchio ed infine il presidente di giuria Enzo Cianci docente. Per le musiche il dj Francesco, fotografo ufficiale Antonio Spurio con l’aiuto di Iolanda Calabrò. Hanno preso parte a questa meravigliosa Kermesse i modelli: Vincenzo Macheda, Amira Viorica Iordache, Sharon Costantino, Grace Doni, Giovanna Minniti, Kevin Cavaliere, Zina Donia, Greta Riolo, Emma Calabrò (Miss Primavera), Lavinia Sciotti, Ileana Berlingeri, Nunzio Doni, Giulia Tiziano, Sofia Scandura, Paola Caprì, Ester Liuzzo, Adriana Albanese, Gioconda Aricò. Storie di vita quotidiana, di sogni da realizzare ed aspettative da raggiungere questo è quanto vedremo a breve su Rai in una splendida cornice dello Stretto di Messina e di immagini della nostra città di Reggio Calabria con i suoi piccoli talenti della Jasmin Cinema Moda e Dance.

