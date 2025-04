“Le investigazioni scientifiche, dalla scena del crimine al processo”: incontro a Rende con il criminologo Luca Chianelli

StrettoWeb

Nei giorni scorsi, presso il Villa Fabiano Palace Hotel di Rende, alla presenza di oltre 70 persone si è svolto un’interessante incontro-dibattito, organizzato dal Rotary Club Rende e coordinato dalla presidente Flora Maria Ritacca, sul tema “Le Investigazioni Scientifiche, dalla scena del crimine al processo” con relatore il dott. Luca Chianelli, Criminalista esperto in Crime scene analysis e Balistica forense.

Il Dott. Chianelli ha spiegato alle numerose persone presenti cosa è la criminalistica e la differenza con la criminologia, settori ben distinti che, nell’immaginario comune, vengono erroneamente confusi. Si è evidenziato come la criminalistica sia “scienza delle tracce”, poiché consiste nell’identificare, raccogliere e analizzare con procedure scientifiche elementi che possono rivelarsi utili per risoluzione del caso, in sostanza “fa parlare” la scena del crimine. La criminalistica abbraccia diverse discipline e tecniche investigative volte all’identificazione del reato, dell’autore e delle vittime. Include la balistica, la chimica, la biologia, la grafologia, la genetica e altre, per ottenere un’analisi completa della scena del crimine.

L’incontro è stato arricchito dalla proiezione di alcune slide che hanno permesso ai presenti di visualizzare le varie tecniche usate nel tempo e la loro applicazione pratica in contesti differenti. Si è peraltro fatto cenno ai principali delitti degli ultimi anni e alle procedure utilizzate per raccogliere le prove che hanno condotto alla risoluzione dei casi giudiziari anche più controversi. Un caminetto molto interessante e stimolante che ha catturato subito l’attenzione di una sala affollata di persone partecipi e attente e ha sollevato numerosi spunti di riflessione e tante domande dei presenti al Dott. Chianelli, rendendo l’incontro interattivo e partecipato.

