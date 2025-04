Reggio, “Incontriamoci Sempre” ricorda il servizio del Tg2 di 3 anni fa alla stazione di Santa Caterina

StrettoWeb

“Era il primo aprile del 2021 quando la Rai, per il programma ‘Tutto il Bello che c’è’, che va in onda dopo il Tg2 delle 13.30, ora di punta come ascolti, ha registrato la bella esperienza della nostra Associazione”. E’ quanto ricorda il presidente dell’Associazione “Incontriamoci Sempre ODV”, Pino Strati. “In una piccola stazione, quella di Santa Caterina a Reggio Calabria – come recitava la presentazione della giornalista Silvia Vaccarezza – l’esperienza di questa realtà è da copiare ed estendere a livello nazionale”.

Ancora oggi la realtà dell’Associazione Incontriamoci Sempre OdV cresce in termini di consensi come partecipazione. Le attività sociali e culturali sono aumentate a dismisura e, nel 2024, il programma si è chiuso con oltre novanta iniziative. Una realtà che, grazie al sostegno di tanti amici ed imprenditori, si autogestisce. “Tanti ancora gli appuntamenti in questo scorcio di stagione – conclude Strati – altre serate culturali nel periodo primaverile. Per l’estate 2025, la stagione culturale continuerà nella splendida location del Circolo Tennis Rocco Polimeni di Pentimele, una realtà che ha scandito la storia della città, dal 1929. In queste ore, Aziende ed imprenditori vicini alla nostra realtà, stanno donando le uova Pasquali per la gioia di tanti Bambini”.

