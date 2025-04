“In tutti i sensi”, gli scatti di Andolina nel carcere

StrettoWeb

“In tutti i sensi” è il titolo della mostra del fotografo e filmografo ennese, Paolo Andolina che si inaugura il prossimo mercoledì, 16 aprile, negli spazi del Garage Arts Platform, in via Leonardo Da Vinci ad Enna. In mostra una selezione delle vasta serie fotografica realizzata da Andolina durante diversi decenni di attività presso le case circondariali locali in collaborazione con i carcerati e le carcerate che ha conosciuto e incontrato. Tanti scatti che documentano gli espedienti, gli esperimenti e la creatività che i detenuti sviluppano per creare intorno a sé un contesto meno anonimo e più vicino a quello che manca.

“Terra e cielo, arte e impegno. Questo progetto fotografico è anche un progetto di vita, il segno di una presenza costante e partecipe accanto a chi è temporaneamente privato della propria libertà. Sono certo che la bellezza delle fotografie sia figlia anche di questa scelta personale, di questo coinvolgimento sincero nella vita e nelle sofferenze di chi è ritratto” dice don Luigi Ciotti nella prefazione al libro “Anche i santi vivono in cella” , Moderna Edizioni , 2021, da cui sono tratte le foto con le didascalie della giornalista Pierelisa Rizzo . “In tutti i sensi” sarà visitabile, su appuntamento, fino all’1 giugno 2025.

