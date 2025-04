L’imprenditoria calabrese protagonista a Roma: alla Camera l’evento “Restare per innovare” | INFO

StrettoWeb

E’ possibile arrestare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne del nostro Paese? Quali strategie è necessario mettere in atto? Quale può essere il ruolo dell’agricoltura e dell’imprenditoria per attrarre i giovani e mantenere vivo il territorio? Se ne discuterà martedì 15 aprile 2025, alle ore 11.30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (via della Missione 4, Roma), alla conferenza “Restare per innovare”, promossa dall’On. Maria Chiara Gadda, Vice Presidente Commissione Agricoltura Camera.

Un incontro che illuminerà di significato il concetto di “restanza”, partendo dall’esempio positivo della Filiera Madeo, da oltre 40 anni un “caso” di imprenditoria vincente made in Calabria.

