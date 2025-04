Il pensiero di Angela Marcianò per Sara Campanella e Ilaria Sula: “all’Università di Messina scene strazianti”

StrettoWeb

“SARA e ILARIA, due ragazze uccise, a distanza di poche ore, per avere osato dire un NO a dei loro coetanei, che forse di NO ne hanno ricevuti fin troppo pochi. Tutti gli studenti dell’Università di Messina, nelle scorse ore hanno protestato affranti e commossi per la loro collega Sara, ripetendo per migliaia di volte a squarciagola: ” SIAMO Il GRIDO ALTISSIMO E FEROCE DI TUTTE QUELLE DONNE CHE PIÙ’ NON HANNO VOCE”. Una scena straziante, da togliere il fiato. Adesso mi rivolgo ai più adulti, a tutti noi genitori : urliamo più No ai nostri figli perché comprendano, a lettere chiare, che non è sempre tutto dovuto, non si può avere ogni cosa, a tutti i costi. L’essere umano è libero e questo implica il rispetto assoluto della volontà dell’altro. Perdonateci tutti ragazze. SAREMO IL GRIDO ALTISSIMO E FEROCE DI TUTTE QUELLE DONNE CHE PIÙ NON HANNO VOCE”. E’ questo il post pubblicato su facebook da Angela Marcianò, consigliere comunale di Reggio Calabria e insegnante dell’università di Messina.

