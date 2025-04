Hockey su prato, il 27 aprile l’esordio in B della SSD UniMe

StrettoWeb

Inizia domenica il campionato di Serie B di hockey prato per la SSD UniMe, impegnata alle ore 15.30 sul Dusmet di Catania contro la GS Raccomandata Giardini. I messinesi saranno impegnati nel Girone E e si confronteranno anche con la PGS Don Bosco e la super favorita Valverde Hockey 2019, team nato sulle ceneri della Polisportiva Valverde che, lo scorso anno, fece molto bene in A1 e che quest’anno proporrà tanti giocatori tesserati nel nuovo team. Saranno sei giornate da vivere intensamente, al termine delle quali la prima in classifica raggiungerà la finale per il salto di categoria, opportunità che avrà anche la migliore seconda dei gironi (Liguria, Lazio e appunto Sicilia).

Oltre all’esordio del team universitario, però, la notizia di giornata è rappresentata anche dall’arrivo in grigio-azzurro dell’egiziano Ayman Kalil: elemento di valore assoluto che la scorsa stagione fece benissimo in A2 con la Moncalvese Asti siglando anche 11 reti. L’egiziano quest’anno rappresenterà anche il faro per i tanti giovani che militano nelle file della SSD UniMe: un gruppo con un’età media sicuramente bassa, ai quali si aggiungono comunque altri elementi di comprovata esperienza.

L’esordio del team universitario è certamente di quelli difficili: la squadra giardinese ormai da anni primeggia nel campionato di B ed annovera anche diverse finali play off. Dal lato messinese la guida tecnica per questa stagione sarà affidata ad Antonio Spignolo, che si avvarrà come Assistete Tecnico di Giacomo Spignolo, che dichiara: “tutte le gare sono difficili e partire contro la squadra di Brunetto potrà farci capire subito che ruolo possiamo recitare in questa stagione”.

Alla squadra che partirà alla volta di Catania si aggiungerà anche l’altro atleta straniero in forza tra le file della SSD UniMe, Suresh Yadew, reduce da un infortunio muscolare ed in forte dubbio sulla partenza tra l’undici iniziale.

Questi i 18 convocati in casa grigio-azzurra: Francesco Raffa, Francesco Donato, Daniele Intersimone, Davide Visalli, Gerardo Ragonese, Cristian Visalli, Cristian La Maestra, Federico Cardella, Michele Malluzzo, Ayman Kalil , Antonio Soraci, Provenzale Luca, Romano Daniele, Giacomo Manganaro, Suresh Yadew, Salvatore Auditore, Piero Lo Presti, Davide Arena. Allenatore Antonio Spignolo.

Programma 1ª Giornata

PGS Don Bosco – Valverde Hockey 2018

GS Raccomandata Giardini – SSD Unime

Domenica riparte anche il campionato Under 14, con gli universitari impegnati al Dusmet di Catania contro il San Pietro Clarenza.

