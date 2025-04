Gratteri: “la Calabria mi manca, ma a Napoli ho definito 6 mila fascicoli in più”

StrettoWeb

“Il posto più bello è quello dove si è nati. Quindi è inevitabile che mi manchi la Calabria, ma devo dire che a Napoli mi trovo bene. Sto costruendo una grande Procura perché tutti i feedback sono positivi. In un anno abbiamo definito, con la stessa pianta organica, seimila fascicoli in più, e abbiamo ottenuto più provvedimenti”. Così il Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, parlando con i giornalisti a Cosenza a margine dell’insediamento del procuratore Capomolla. “Abbiamo raddoppiato – ha aggiunto Gratteri – le demolizioni di immobili abusivi, disponendo l’abbattimento di 71 palazzi, oltre che di abitazioni e ville costruite soprattutto nella zona dei Campi Flegrei. Sono soddisfatto, dunque, ma si può fare sempre di più. Cerco di trasmettere agli altri questo bisogno di giustizia che avverto da sempre, di fare il motivatore e di organizzare perché credo che sia questo il compito di un Procuratore, mettendo gli aggiunti ed i sostituti in condizione di lavorare. Spero quindi di riuscire a fare ancora di più“.

