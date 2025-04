Grande partecipazione all’assemblea dell’OPI Messina

StrettoWeb

Partecipata l’Assemblea ordinaria annuale degli iscritti all’Ordine delle professioni infermieristiche di Messina che si è tenuta presso la nuova sede dell’OPI Messina in via Pavia Palazzo Visconti, inaugurata lo scorso dicembre. Dopo aver dato il benvenuto ai presenti a nome proprio e dell’intero Consiglio direttivo, il Presidente OPI Messina, Antonino Trino ha, con dovizia di particolari, dato lettura della relazione sulle attività svolte e sullo stato dell’Ordine delle professioni infermieristiche, offrendo un resoconto della gestione e delle iniziative portate avanti nel 2024: anno in cui si è concretizzato il sogno del gruppo dirigente di dare agli infermieri una casa al servizio delle esigenze di formazione ed informazione delle professioni infermieristiche.

Orgoglio è stato espresso per il raggiungimento di un importante obiettivo quale l’incarico di carattere nazionale conferito alla dott.ssa Morabito Tindara Presidente della commissione di albo infermieri pediatrici dell’OPI Messina, eletta componente della Commissione Albo infermieri pediatrici della FNOPI per il quadriennio 2025-2028.

Illustrata l’organizzazione dell’Opi in commissioni interne, organismi per la tutela degli interessi individuali e collettivi, aventi ognuno lo scopo di occuparsi di settori ben precisi: Formazione, Morosi, social, giovani, libera professione e precisata la volontà di costituirne altre per dare visibilità alla professione infermieristica e ridare slancio alla formazione, attività fortemente limitata a causa della pandemia.

Annunciata l’organizzazione di un evento ECM dal titolo “Gestione del politraumatizzato dall’emergenza territoriale all’ospedalizzazione: il ruolo dell’infermiere” per giorno 12 maggio con inizio alle ore 9:00 promosso in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere e la pianificazione di vari eventi di formazione fondamentale per garantire la crescita professionale e migliorare la qualità delle cure erogate ai pazienti.

“Questi eventi permetteranno a tutti noi infermieri – ha precisato Trino – , di aggiornare le nostre conoscenze, sviluppare nuove competenze per adattarci ai cambiamenti del settore sanitario. La relazione del Presidente volta ad informare gli iscritti sull’attività dell’Ordine ed a consentire un dibattito costruttivo sulle questioni di interesse della comunità professionale si è conclusa con la proposta di coinvolgere colleghi in possesso di competenze specifiche per il raggiungimento di obiettivi strategici“.

A seguire ha preso la parola Il tesoriere Santi Barbaro che ha illustrato i bilanci consuntivo 2024 e preventivo 2025 che sono stati approvati all’unanimità. L’assemblea si è conclusa con un applauso per i risultati fin’ora raggiunti e il lavoro di squadra espletato nell’ambito delle professioni infermieristiche basato su comunicazione, fiducia reciproca e condivisione delle responsabilità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.