Grande festa a Sinopoli per i 100 anni di Mario Colella | FOTO

StrettoWeb

Il Comune di Sinopoli ha celebrato nei giorni scorsi un traguardo eccezionale: Mario Colella, sinopolese doc, ha compiuto 100 anni. Per l’occasione, il Comune guidato dal sindaco Luigi Chiappalone ha voluto rendere omaggio al proprio concittadino, donandogli una targa commemorativa. Il signor Mario, oltre ad essere un cittadino esemplare, ricordato con affetto da tutta la popolazione, ha anche avuto una lunga e fedele carriera come dipendente del Comune di Sinopoli, dove ha lavorato per ben 33 anni.

La sua dedizione e il suo impegno sono stati sempre apprezzati dai colleghi e dai cittadini, tanto è che durante cerimonia diverse persone sono intervenute per raccontare aneddoti e testimonianze riguardanti la vita dell’odierno centenario. Il Sindaco Luigi Chiappalone, nel ricordare che si tratta del quarto centenario festeggiato nel corso dei suoi mandati, ha espresso le sue più sincere felicitazioni al signor Mario, sottolineando il suo contributo alla comunità e la sua straordinaria vitalità. Mario, accompagnato in questa festa dai propri 3 figli e da familiari arrivati da ogni parte della provincia, ha ringraziato con commozione il Comune e tutti i presenti per l’onore ricevuto, manifestando la sua gratitudine per la vita che ha vissuto e per le persone che lo hanno accompagnato nel suo percorso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.