Gizzeria, Rotary: svolto il Seminario di istruzione per i presidenti eletti

StrettoWeb

Continua il percorso di formazione dei dirigenti rotariani che nel prossimo anno sociale, con il governatorato di Dino De Marco, saranno chiamati a servire la comunità calabrese nei club del Distretto 2102. In questo contesto, si è svolto a Gizzeria Lido il Seminario di istruzione per i presidenti eletti (Sipe), uno degli appuntamenti istituzionali che annualmente il Rotary celebra a livello regionale per condividere l’impostazione del lavoro che i club service realizzeranno sui territori a partire dall’1 luglio prossimo.

Dinanzi a una platea di centinaia di quadri associativi – presidenti eletti, segretari, segretari esecutivi, prefetti, tesorieri – dei 52 club del Distretto 2102, alla presenza di numerose autorità rotariane, tra cui il decano dei past governor Vito Rosano, sono state delineate le attività per il futuro, partendo dalla solida base costituita dalle azioni condotte in questi mesi sotto la guida dell’attuale governatore, Maria Pia Porcino.

Quest’ultima, dalla quale il governatore eletto De Marco riceverà il collare nel prossimo mese di giugno, ha introdotto le assise di Gizzeria con lo spirito di condivisione e di continuità progettuale che costituisce il valore aggiunto dell’azione rotariana. “Quest’anno – ha affermato Porcino – abbiamo lavorato per realizzare l’obiettivo della presidente internazionale Stephanie Urchick, ovvero diffondere la ‘magia del Rotary’: la ‘magia’ progettuale che ha consentito, attraverso le azioni di service, di alleviare condizioni di difficoltà, di arretratezza, di sofferenza“.

Il “cuore” del Sipe, che ha visto alternarsi numerosi relatori di prestigio, moderati nelle interazioni dai past governor Alfredo Focà, Francesco Socievole, Maria Rita Acciardi e Luciano Lucania, è stato rappresentato dall’intervento programmatico del governatore eletto. Dino De Marco ha, innanzitutto, relazionato sulla sua partecipazione all’assemblea internazionale che si è tenuta a Orlando, in Florida, con il presidente internazionale eletto Mario Cesar Martins de Camargo.

Sulla base delle linee dettate a livello mondiale da quest’ultimo, De Marco, affiancato dal segretario distrettuale Francesco Chiaia, ha auspicato che “il Rotary rafforzi la propria coesione nel segno della innovazione, della continuità e della partnership, nella consapevolezza che questi fattori costituiscano un moltiplicatore della membership e quindi della forza operativa, capace di far crescere esponenzialmente l’impatto dell’azione rotariana sui territori e a livello globale. Ecco perché – ha aggiunto – abbiamo ritenuto di fare nostro il messaggio che Mario de Camargo ha inteso lanciare, ‘uniti per fare del bene’. Al contempo, è indispensabile che il Rotary eserciti sempre di più una capacità attrattiva per professionisti, imprese e mondo accademico, che hanno attitudine e predisposizione a impegnarsi per il bene comune. In questo senso, il prossimo anno sociale dovrà essere quindi caratterizzato da un surplus di impegno per il potenziamento della membership, intesa non in termini meramente quantitativi, ma soprattutto in termini di qualità delle ammissioni e di condivisione dei valori del Rotary International”.

Dino De Marco, il cui programma è definito e sarà presentato ufficialmente in occasione dell’assemblea distrettuale prevista per il prossimo mese di maggio, ha infine illustrato il progetto di formazione continua rotariana che sarà avviato in termini sperimentali in tale occasione. Il sistema si baserà sull’attribuzione di crediti formativi in occasione degli eventi programmati nel calendario distrettuale, e consentirà di avviare in termini concreti l’azione di valorizzazione del merito attraverso un sistema oggettivo di arricchimento della cifra formativa dei soci.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.