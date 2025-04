Giusy Versace e i suoi libri conquistano Chivasso

StrettoWeb

Prosegue incessantemente il tour di presentazione dei libri di Giusy Versace, ‘Con la testa e con il cuore si va ovunque’ e ‘WonderGiusy’, testi evergreen perché racchiudono e trasmettono valori intramontabili e sempre attuali. Questa volta la Versace è stata ospite di un incontro promosso dal gruppo consiliare ‘Per Chivasso’ e dall’associazione ‘Obiettivo Piemonte’ che si è svolto lunedì 14 aprile, nella Sala del Consiglio Comunale a Palazzo Santa Chiara a Chivasso (To).

Una serata nella quale l’atleta paralimpica, scrittrice, conduttrice tv e senatrice della Repubblica si è raccontata a tutto tondo tra sport, politica e vita quotidiana; un racconto appassionato nel quale è emerso più volte come il coraggio, la forza di volontà e la resilienza siano stati e siano tutt’ora i capisaldi della sua seconda vita, quella iniziata dopo il tragico incidente stradale del 22 agosto 2005 nel quale perse entrambe le gambe ma che l’ha resa, agli occhi di tutti, una Wondergiusy.

Ad ascoltarla, oltre 100 persone che hanno riempito la sala, molte anche in piedi, ma che poi si sono scatenate a chiedere autografi e strappare selfie per oltre un’ora.

”Sono rimasta molto colpita dal numero di persone accorse malgrado la pioggia e malgrado fosse un lunedì sera. In questo tipo di occasioni, oltre a raccogliere tanto affetto, ricevo anch’io stessa messaggi di forza da parte del pubblico e questo mi fa capire che, a distanza di anni, la mia autobiografia è sempre molto attuale, perché è la diretta testimonianza di un fatto di vita che non ha tempo e che, in un modo o nell’altro, arriva dritto alle persone. Mi ha fatto piacere anche vedere tra il pubblico molti atleti paralimpici e molte associazioni che hanno ascoltato con interesse la mia storia. Ringrazio di cuore l’amico Carlo Giacometto con cui ho condiviso molte battaglie su disabilità e pari opportunità alla Camera nella scorsa legislatura, Bruno Prestìa e tutti coloro che si sono impegnati per organizzare questa splendida serata”, queste le prole di Giusy Versace.

