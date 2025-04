Giuseppe Ninno presenta il suo film a StrettoWeb con “Papà, Mamma e Antonio”. E Giuseppe… | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Lo aveva promesso (“anche se non mi ricordo“, scherza) e ha tenuto fede alla parola data. A poche settimane dal tour teatrale ospitato al Teatro “Cilea”, Giuseppe “Mandrake” Ninno ritorna a Reggio Calabria per presentare il suo primo film d’animazione: “Famiglia Imbarazzo – La Maledizione dello Zoccolo“. Il film, promosso dal team Cuoco, sarà visibile presso il CineTeatro Odeon il 28, 29 e 30 aprile in doppia proiezione alle 18:30 e alle 20:30. Giuseppe Ninno e le sue tante ‘personalità’ ormai famose nei video social in cui racconta le gag della vita di tutti i giorni egli ‘imbarazzi’ di una famiglia in cui tutti possono riconoscersi, ha incontrato il pubblico presente in sala e i tanti fan.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, il comico pugliese ha dichiarato: “veniamo da 5 giorni di fuoco in Sicilia e chiudiamo con la ciliegina qui a Reggio Calabria. Il film è frutto di un grande lavoro di squadra con il mio team, è prodotto da noi, non abbiamo una casa di produzione dietro. Abbiamo ottenuto un’ottima media in sala, figuriamoci cosa potremmo fare con dietro un grande distributore… sentite grandi distributori, sentite!“. E poi lancia la presentazione del film direttamente con le voci dei… protagonisti!

