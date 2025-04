Giro Ciclistico e non solo: a Bova docenti e studenti da Copenaghen | VIDEO

StrettoWeb

Sabato 13 aprile, da Bova, prenderà il via il Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’annata 2025. Dopo lo stop del 2024, la manifestazione ritorna in pompa magna attraversando 183.3 km fino al Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, sede dell’arrivo. Graziano Tomarchio ha intervistato per StrettoWeb il sindaco di Bova, Santo Casile, che ha dichiarato: “sabato 13 partirà il Giro Ciclistico da Bova, siamo orgogliosi di poter ospitare questo gruppo di ciclisti, per noi è un grande onore essere stati scelti come partenza“.

Non solo il Giro Ciclistico di Reggio Calabria, Bova è anche un centro turistico che attira anche visitatori internazionali. “Bova è sempre impegnata a livello culturale. – afferma il Sindaco – Siamo la capitale culturale, civile e morale della minoranza linguistica dei greci di Calabria. Gli anziani quei custodiscono la lingua greco-calabra, quella parlata da Omero. Siamo ben lieti di ospitare i gruppi che vengono a trovarci: oggi abbiamo avuto docenti e studenti dell’Università di Copenaghen a visitare il borgo di Bova“.

