Nei giorni di lutto per il Papa un Pellegrino fa male alla Juventus: è caos in zona Europa | CLASSIFICA

StrettoWeb

Una giornata davvero particolare per il calcio italiano quella di mercoledì 23 aprile. Due competizioni a distanza di poche ore: un ‘turno infrasettimanale’ di Serie A, fuori programma, che si unisce alla semifinale di ritorno di Coppa Italia. In campo 4 partite alle 18:30, i recuperi della giornata di lunedì dopo i rinvii improvvisi di tutte le partite a causa della morte di Papa Francesco. Gare che hanno fatto da antipasto a Inter-Milan, semifinale di Coppa Italia che si giocherà alle ore 21:00.

Nei giorni di lutto per il Papa, un Pellegrino fa male alla Juventus. Sembra l’inizio di una barzelletta, ma è la pura verità. Mateo Pellegrino, perso completamente da Kelly nel recupero del primo tempo, segna di testa il gol vittoria con il quale il Parma supera 1-0 la Juventus e guadagna 3 preziosissimi punti salvezza. Una vittoria che rende ancora più nebulosa la situazione per la corsa in Europa.

La Juventus resta ferma al quinto posto a quota 59, raggiunta dalla Lazio vittoriosa per 0-2 sul Genoa. Vince anche la Fiorentina che batte 1-2 il Cagliari e va a -3 dalla zona Champions. Nell’ultima gara della serata il Torino batte l’Udinese che, ormai salva, sembra aver tirato il freno a mano.

Risultati 33ª Giornata Serie A

Sabato 19 aprile

Ore 15:00

Lecce-Como 0-3

Ore 18:00

Monza-Napoli 0-1

Ore 20:45

Roma-Verona 1-0

Domenica 20 aprile

Ore 15:00

Empoli-Venezia 2-2

Ore 18:00

Bologna-Inter 1-0

Ore 20:45

Milan-Atalanta 0-1

Mercoledì 23 aprile

Ore 18:30

Torino-Udinese 2-0

Cagliari-Fiorentina 1-2

Genoa-Lazio 0-2

Parma-Juventus 1-0

Classifica Serie A

Inter 71 Napoli 71 Atalanta 64 Bologna 60 Juventus 59 Lazio 59 Roma 57 Fiorentina 56 Milan 51 Torino 43 Udinese 40 Como 39 Genoa 39 Verona 32 Parma 31 Cagliari 30 Lecce 26 Venezia 25 Empoli 25 Monza 15

Programma 34ª Giornata Serie A

Venerdì 25 aprile

Ore 20:45

Atalanta-Lecce

Sabato 26 aprile

Ore 15:00

Como-Genoa

Ore 18:00

Inter-Roma

Ore 20:45

Lazio-Parma

Domenica 27 aprile

Ore 12:30

Venezia-Milan

Ore 15:00

Fiorentina-Empoli

Ore 18:00

Juventus-Monza

Ore 20:45

Napoli-Torino

Lunedì 28 aprile

Ore 18:30

Udinese-Bologna

Ore 20:45

Verona-Cagliari

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.