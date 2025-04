Giornata nazionale del mare: open day della base navale di Messina

StrettoWeb

In occasione della giornata nazionale del mare, la base navale della Marina Militare di Messina aprirà, il giorno 10 Aprile, le sue porte alla città e alle scuole con un open day a favore dei cittadini e degli Istituti scolastici della Provincia di Messina. Alle 09:00 si terrà un’assemblea nel Piazzale Comando della base a cui parteciperanno la autorità locali, le associazioni combattentistiche e d’arma e una rappresentanza di studenti degli istituti ccolastici della provincia di Messina.

Alle 09:30, presso il Forte San Salvatore, si svolgerà la Conferenza “Praesidium mari, La Falce di Messina. Vicende di Mare e di Terra” a cura del dott. Attilio Borda Bossana: una raccolta di storie e memorie e piccole curiosità, per immergersi in atmosfere del passato ma anche per conoscere la storia della cantieristica e le presenze militari nella zona Falcata.

