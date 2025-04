Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, iniziativa a Messina

StrettoWeb

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, il Tavolo dell’Autismo di cui il Comune di Messina è parte integrante, organizza per domani, mercoledì 2 aprile, un momento di riflessione e sensibilizzazione. L’evento si svolgerà nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca dalle ore 9.00 alle 12.30 e sarà incentrato sul tema “Inclusione in Azione”, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza e favorire l’inclusione delle persone nello spettro autistico. Alla giornata parteciperanno associazioni, scuole, professionisti del settore e famiglie, con l’intento di approfondire le tematiche legate all’autismo e ai percorsi di inclusione, nonché di promuovere azioni concrete a sostegno delle persone autistiche. Come segno tangibile di adesione alla campagna di sensibilizzazione, Palazzo Zanca sarà illuminato di blu, colore simbolo dell’autismo a livello internazionale, per sottolineare l’importanza dell’attenzione e del supporto alle persone autistiche e alle loro famiglie.

“L’inclusione sociale e il sostegno alle persone con autismo e alle loro famiglie sono una priorità per la nostra Amministrazione. Vogliamo che Messina sia una città in cui nessuno si senta escluso e in cui ogni individuo abbia pari opportunità di crescita e partecipazione”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile. “Attraverso queste iniziative, vogliamo costruire una città sempre più accogliente e consapevole, in cui ciascuno possa sentirsi parte attiva della comunità. Crediamo fermamente che la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini sia la chiave per realizzare una vera inclusione sociale”, ha aggiunto l’assessore alle Politiche della Salute, Alessandra Calafiore.

