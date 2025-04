Gela-Dierre, la presentazione del big match

StrettoWeb

Domenica 6 aprile è il giorno X. Una classica di questo campionato. Gela Basket, seconda in classifica ma non ancora matematicamente, affronta la Dierre, terza della classe e con ambizioni di sigillare il piazzamento. Piatto ricchissimo nel meraviglioso scenario del Palalivatino ed un appuntamento divenuto una classica del campionato.

Per arrivare seconda, ipotesi remota, la Dierre dovrebbe vincere a Gela sovvertendo il 57 a 65 della sfida di andata ed ottenendo la differenza canestri, battendo l’Alfa Catania, sabato prossimo al Palalumaka e sfruttando l’eventuale sconfitta del team di Coach Bernardo nell’ultima in casa del Cus Catania.

I reggini, nel frattempo, devono fare grande attenzione al cammino del Comiso, sconfitto nell’ultima giornata in casa per opera del Siracusa ed oggi, ancora in ballo per il terzo posto giocando contro Invicta e contro Svincolati.

Il team di Coach Cotroneo è reduce dalla più che significativa vittoria ottenuta sul campo dei rosso-blu del Cus.

Gela, dopo l’inserimento del fortissimo Musikic, sta veleggiando senza fare sconti, vincendo anche l’ultima giocata sul campo del Gravina(75 a 83).

I fratelli Caiola, Stanic, assente nella sfida di andata, Golubovic,Ognjen Musikic, fratello minore, la new entry Todorovic, Husam e non solo compongono un roster da urlo, tra i più forti del torneo.

La Dierre ha un roster rampante e con voglia di fare, pronto a sorprendere così come è già avvenuto nella passata stagione.

Diretta garantita sulla pagina Facebook ufficiale del Gela Basket.Arbitrano la sfida Nicolò Campanella di Monreale e Marcello Barone di Palermo.

