Gambarie si prepara alla “Festa di Primavera”: il calendario degli eventi

Gambarie si prepara a vivere la sua “Festa di Primavera” nel week end del 25 Aprile. A partire da Giovedì 24, infatti, iniziano le tre giornate dedicate al relax, lo sport, il buon cibo e la musica. Un’occasione da non perdere per ricaricarsi e tuffarsi in un mix di esperienze nella montagna al centro del Mediterraneo. Una grande varietà di attività organizzate per tutti gli utenti che raggiungeranno Gambarie in quei giorni.

Nella fattispecie:

si inizia Giovedì 24 Aprile con il tiro con l’arco e percorsi acrobatici all’Aspropark e poi le escursioni al tramonto nel cuore di Gambarie e per l’ora di cena street food e karaoke in piazza Mangeruca; grande novità Special Bus Messina, per i turisti fuori regione che vorranno raggiungere la cittadina montana in totale facilità, coincidente per l’appunto con l’aliscafo da Messina alle ore 8:45 ed arrivo a Gambarie alle ore 9:40; Rientro con partenza da Gambarie alle ore 17:10, arrivo al porto alle 18:10 e rientro a Piazza Garibaldi alle 18:30.

Venerdì 25 Aprile moltissime attività naturalistiche: sessione di terapia forestale, escursioni in mountain bike e poi tanto gusto e tanto divertimento con street food ( prelibati prodotti tipici locali) e musica dal vivo e poi ancora tantissima musica con i dj set mix fino oltre le 21:00;

moltissime attività naturalistiche: sessione di terapia forestale, escursioni in mountain bike e poi tanto gusto e tanto divertimento con street food ( prelibati prodotti tipici locali) e musica dal vivo e poi ancora tantissima musica con i dj set mix fino oltre le 21:00; Sabato 26 Aprile escursioni in Quad e trekking alle cascate del Maesano.

Pertanto un week end ricco di iniziative nella bellissima Gambarie, per divertirsi e al contempo rilassarsi all’aria aperta conciliando natura, benessere e svago.

