Gallinese promossa in Serie B di Calcio a 5, i complimenti di Latella: “sono una delle realtà più solide”

“A nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale, congratulazioni di vero cuore all’ASD Gallinese DL Calcio a 5 per lo straordinario traguardo della promozione in Serie B Nazionale“. Ad affermarlo in una nota stampa è il consigliere comunale di Italia Viva con delega allo Sport, Giovanni Latella. “L’ultima vittoria, che ha consentito alla squadra di raggiungere il traguardo, non rappresenta soltanto l’ennesima brillante prestazione sportiva – ha aggiunto il delegato – ma è il coronamento di un cammino entusiasmante, frutto di lavoro, sacrificio e determinazione”.

“Con le tante vittorie e i punti conquistati la squadra, guidata con competenza da mister Giovanni Venanzi, ha dimostrato di essere una delle realtà più solide e promettenti del panorama del nostro calcio a 5. Questo storico salto di categoria, il primo nella storia della società, rende orgogliosa la città di Reggio Calabria e tutto il nostro movimento sportivo. La Gallinese DL Calcio a 5, fin dalla sua fondazione ha saputo farsi conoscere per serietà, spirito di squadra e attaccamento ai valori autentici che contraddistinguono gli sportivi”.

“Un sentito ringraziamento va al Presidente Domenico Latella per la visione e la passione che hanno guidato ogni passo della società, al tecnico Giovanni Venanzi per la professionalità e la capacità di creare un gruppo vincente, e a tutto lo staff, infine ai calciatori veri protagonisti di questa meravigliosa impresa. La promozione in Serie B – ha concluso Latella – rappresenta una grande soddisfazione, ma anche una nuova entusiasmante sfida che, ne siamo certi, la Gallinese saprà affrontare con lo stesso entusiasmo, la stessa umiltà e determinazione che l’hanno contraddistinta fino ad oggi. Alla squadra, alla società e a tutti i tifosi va il nostro plauso e l’augurio di nuovi successi”.

