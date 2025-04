Il “Galileo Galilei” di Trebisacce unico indirizzo del “Made in Italy” a Cosenza

StrettoWeb

Il Polo Liceale “Galileo Galilei” di Trebisacce (CS), sarà l’unico Liceo a indirizzo Made in Italy in Provincia di Cosenza. E’ una scelta che servirà a valorizzare il patrimonio produttivo e culturale della nostra regione, investendo nella formazione e nel capitale umano. Questo è il frutto di una sinergia interistituzionale e di un lavoro fecondo e perciò esprimo soddisfazione per l’impegno profuso dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza, dalla Presidente Succurro, il vice Presidente Lamensa, dal Comune di Trebisacce con il Sindaco Mundo, l’intera Giunta, il Consigliere Blaiotta e la Dirigente Scolastica del Polo Liceale “Galileo Galilei” di Trebisacce (CS), Prof.ssa Elisabetta D’Elia per aver individuato gli spazi utili e il percorso formativo che inizierà nell’anno scolastico 2025/2026.

“Già sono tantissime le iscrizioni e si registra grande interesse – commenta il Consigliere Regionale Molinaro – La contemporaneità dell’istituzione del ciclo di studi con la “Giornata Nazionale del Made in Italy” che si celebra domani, data, scelta in onore dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, (1452) simbolo dell’ingegno italiano è un biglietto da visita, importante per la scuola e il territorio. Un’opportunità unica per stimolare la forza delle nostre imprese e il loro impegno verso un futuro fondato su innovazione e sostenibilità”.

In Italia sono stati approvati 92 Licei del Made in Italy di cui 8 in Calabria, per l’Alto Ionio Cosentino l’avvio del liceo sarà un volano per il manifatturiero e l’ingegno calabrese.

