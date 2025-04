Calcio a 5, Futura storica: 3-3 in casa del Pescara

StrettoWeb

Un pareggio eroico. In condizioni iper ridotte, contro tutti e contro tutto. La Futura risponde: Parisi in porta, Torino, Honorio, Falcone, Pedotti. Pescara va subito vicino al gol con una bordata di Masi. Risponde la Futura che si fa vedere dalle parti di Mazzocchetti. Poche azioni da gol: bene Parisi in uscita prima su Masi e poi su Rodriguez, ma la gara non decolla. Per Pescara la sblocca Davide Baiocchi su ripartenza da manuale al nono. Pedotti ci prova, Calderolli anche, ma il risultato non si sblocca. Con 4 e 30 ancora da giocare, una nuova ripartenza ed un buon gioco sottoporta del Pescara fruttano il 2-0. Realizza Diego Rodriguez.

Al ritorno in campo, la Futura la sblocca subito: grande gol di Giò Pedotti ed è 2-1. Pescara replica con Calderolli ma la sua conclusione va vicina al palo. Grande recupero dello stesso Pedotti a chiudere una pericolosa triangolazione dei locali. Pescara, però, ritrova la retta via con il gol del veterano Dudù Morgado. Gli abruzzesi rischiano anche il quarto gol scontrandosi contro la risposta di Parisi. La Futura ci riprova, con una punizione pericolosissima respinta dal Pescara. L’espulsione di Libero favorisce la nuova reazione ospite: la Futura sfrutta la superiorità numerica e realizza con Andrea Falcone.

Tutto finito? La rubata di Honorio è magica. Super gol sfruttando un’ingenuità ospite ed é gol del pari. I giallo blu rischiano anche il gol del vantaggio grazie ad una diagonale con Musumeci al tiro. Pescara risponde con una sforbiciata da urlo di Junior. Il computo delle espulsioni viene pareggiato dall’espulsione del giovane Vitinho. La resistenza della Futura diventa eroica con Honorio, Falcone e Pedotti accanto a Parisi. Rodriguez ci prova ma colpisce il palo. Ci prova Morgado, ancora Rodriguez ma la Futura resiste. Una punizione a due per il Pescara lascia perplessi, il rosso ad Honorio ancor di più. Bicchiere mezzo pieno per la Futura.

