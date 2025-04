Futura, Parisi: “gol da sogno contro Melilli. Vogliamo la Serie A”

StrettoWeb

La Futura si prepara alla difficilissima trasferta da giocarsi in casa della seconda della classe, il Pescara. Appuntamento alle ore 15 di sabato 5 aprile 2025. E’ ancora negli occhi di tutti, però, il gol di Paolo Parisi “Ne ho fatti tanti di gol da portiere, ma questo è roba da sogno“. Paolo Parisi, estremo difensore della Futura Giovinazzo, ha raccontato in Tv, all’interno del format Fuorigioco, in onda su ReggioTv, della prodezza che ha deciso il big match contro Melilli: un’incredibile azione da porta a porta a 4′ dalla fine sul 3-3, con il successivo tiro angolato che ha fatto esplodere il Palasport di Lazzaro.

La Futura vive un campionato da brividi: “siamo rimasti imbattuti per lunghissimo tempo,. Siamo ancora in corsa per i Playoff ed abbiamo reagito ad infortuni pesantissimi. Oggi vogliamo sorprendere ancora“, ha dichiarato.

Al quarto anno con la maglia della Futura, Parisi svela: “sapete tutti che mio fratello Gianluca gioca in Serie A, alla Sandro Abate ed è il portiere della Nazionale. Conosco le realtà della massima Serie. La Futura non ha niente da invidiare a queste realtà, è partita dalla Serie D, costruendosi anno dopo anno, voglio la Serie A, ma la voglio con questi colori“.

“La Futura è una società modello: vi basti pensare il progetto in sinergia con la Reggina per coniugare il Calcio a 11 con il Futsal. Pensiamo ai numeri del Palattinà: sono orgoglioso di questa maglia e di questa società“, conclude Parisi.

