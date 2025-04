Futsal, Junior Sport Lab U15 alla Final Four Regionale

StrettoWeb

La Junior Sport Lab si è assicurata, per il quarto anno di fila, il prezioso “pass” per la Final Four regionale Under 15 di calcio a 5. Un risultato di assoluto prestigio per la società neroverde, che si presenterà all’appuntamento da campione in carica e con l’ambizione di confermarsi per poter poi varcare nuovamente lo Stretto.

Nel ritorno della doppia sfida interprovinciale, la squadra guidata dagli allenatori Matteo Aquilia e Domenico Siragusano ha eliminato il Villaurea Monreale, uno dei vivai di futsal più importanti in Sicilia, bissando al ritorno il successo ottenuto all’andata. Nella partita giocata sul sintetico del Fenix Sport Center di Brolo, la JSL si è imposta per 6 a 2 grazie ai gol messi a segno da: Leonardo Di Luca, Paride Paterniti, entrambi andati due volte a bersaglio, Matteo Lamonica e Matteo Ricciardi.

“Qualificarci per quattro anni consecutivi alla Final Four rappresenta già un eccellente traguardo, raggiunto con gruppi e annate diverse di giocatori – dichiara mister Matteo Aquilia – In più, in questa stagione avremo l’onore e l’onere di difendere il titolo di campioni siciliani in carica. La dirigenza è orgogliosa ed entusiasta, anche perché nutriva la speranza di tornare a fare parte delle migliori quattro formazioni dell’Isola, ma non era assolutamente facile riuscirci. Ora vivremo un’altra bella esperienza, che rappresenterà l’ennesimo step di crescita per il club, lo staff tecnico e, soprattutto, per i ragazzi, maggiori protagonisti di questo brillante cammino, che vorranno imitare ciò che hanno fatto i loro compagni più grandi di età”. Sicure avversarie saranno Meta Catania C5 e Atletico Campobello C5, la terza una tra Sporting Scicli e Villasmundo C5.

