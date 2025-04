Frana a Melicuccà: chiusa la NSA 571 “D’Aspromonte”, traffico deviato

StrettoWeb

A causa di una frana che ha provocato la caduta di massi sulla carreggiata, è stato provvisoriamente chiuso un tratto della NSA 571 “D’Aspromonte” all’altezza del chilometro 7,600, nel territorio comunale di Melicuccà. Il traffico è stato interdetto in entrambe le direzioni. Le squadre dell’Anas, insieme alle forze dell’ordine, sono immediatamente intervenute per la gestione della viabilità e per le operazioni di rimozione del materiale franoso.

La circolazione è attualmente deviata sulla viabilità secondaria adiacente, con segnalazioni presenti sul posto per guidare gli automobilisti. La situazione resta monitorata costantemente per garantire la sicurezza e ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.

