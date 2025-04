Forum Famiglie Calabria: Papa Francesco “testimone della Chiesa in uscita, ha guardato alla famiglia con realismo e lungimiranza”

StrettoWeb

“Il Forum delle associazioni familiari della Calabria esprime profondo cordoglio e commozione per la scomparsa del Santo Padre. In questo momento di grande dolore per la Chiesa universale, ma anche per i non credenti, ci uniamo nella preghiera e nella riconoscenza per il prezioso magistero, la testimonianza di fede e di vicinanza alle famiglie che il Papa ha saputo donare a tutti noi. Le famiglie si sono sentite amate da Papa Francesco ma, pur nelle loro fragilità, anche stimate per la loro scelta di essere custodi delle relazioni fondamentali e artigiane dell’amore. A nome del Forum desidero manifestare la nostra gratitudine per l’attenzione costante che il Papa ha riservato alla famiglia, cuore pulsante della società e luogo primario di accoglienza, educazione, speranza e misericordia nella convinzione che occorre vedere oltre i problemi e le difficoltà”. Lo ha dichiarato Claudio Venditti, presidente del Forum delle associazioni familiari della Calabria.

“A Papa Francesco ci unisce un profondo affetto, che continua a ispirare il nostro impegno per costruire un mondo più umano e attento ai bisogni delle famiglie. Le sue parole e i suoi gesti resteranno per sempre una guida luminosa, che orienteranno le nostre azioni quotidiane nel continuare a sostenere a livello istituzionale, politiche efficaci, scelte coraggiose, concrete e di lungo termine, per seminare oggi affinché i figli possano raccogliere domani. Ad esempio, porre una madre nella condizione di non dover scegliere tra lavoro e cura dei figli; oppure liberare tante giovani coppie dalla zavorra della precarietà occupazionale e dell’impossibilità di acquistare una casa. È poi importante promuovere, a livello sociale, una cultura della generosità e della solidarietà intergenerazionale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.