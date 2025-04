Forte vento a Reggio Calabria: albero crolla davanti alla scuola De Amicis

StrettoWeb

Un enorme rame di un albero è crollato questa mattina a Reggio Calabria, in via Cesare Battisti, proprio di fronte agli ingressi della scuola elementare “De Amicis“. Il forte vento che da ore, ma soprattutto nella giornata di ieri, ha interessato la città, ha fatto crollare il grosso ramo che si è schiantato in mezzo alla strada ostruendo anche il passaggio delle auto. Per fortuna il crollo non ha causato feriti visto che da oggi le scuole sono chiuse per le vacanze di Pasqua.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale, che stanno gestendo la viabilità in attesa che intervengano gli operai addetti a rimuovere il ramo e liberare la strada. Il crollo dell’albero ha riportato all’attenzione della cittadinanza il tema della manutenzione del verde pubblico e della prevenzione dei rischi legati agli eventi atmosferici estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni.

