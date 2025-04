Fondi Pinqua a Messina, Basile: “ecco cosa faremo all’Annunziata”

StrettoWeb

“Oggi ho incontrato una delegazione di cittadini con un rappresentante Emanuele Maurotto insieme ai vertici locali di Forza Italia, Peppuccio Santalco, Antonio Barbera, la consigliera comunale Cettina Bonocore e il presidente della quinta municipalità Raffaele Verso. Con me erano presenti anche il Vicesindaco Salvatore Mondello e il Direttore Generale Salvo Puccio”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Abbiamo chiarito alcuni aspetti importanti del progetto Pinqua all’Annunziata e rassicurato tutti sul fatto che le richieste avanzate dai cittadini erano state già accolte dall’Amministrazione, che aveva predisposto una rimodulazione del progetto. In particolare, realizzeremo circa il 50% di quanto inizialmente previsto e uno spazio verde utilizzando altre risorse, diverse dai fondi Pinqua. Siamo inoltre già al lavoro per migliorare la viabilità generale della zona. Ringrazio tutti per il confronto costruttivo: continuiamo a lavorare insieme per una città sempre più vivibile e vicina alle esigenze di tutti”, conclude Basile.

