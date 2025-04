Festival delle Serre di Cerisano (Cosenza), al via la manifestazione d’interesse: il Comune seleziona le proposte | INFO

StrettoWeb

“Unisciti al Festival delle Serre e porta la tua arte nel cuore della Calabria”. È questo l’invito che campeggia, da qualche giorno, sulla bacheca ufficiale del Comune di Cerisano. L’amministrazione, guidata dall’avvocato Lucio Di Gioia, ha inteso procedere all’organizzazione della manifestazione Festival delle Serre Edizione 2025 nell’ambito del progetto a valere sugli avvisi ‘’Attività Culturali 2023’’ dal 20 al 26 Giugno 2025 ed “Eventi di Promozione Culturale 2024’’ dal 3 al 17 Luglio 2025 e dal 2 al 6 settembre 2025, “al fine di valorizzare il sistema dei beni culturali e per la qualificazione ed il rafforzamento dell’attuale offerta turistico – ricettiva”.

L’avviso è finalizzato a individuare proposte artistico – culturali anche collegate ad attività di promozione enogastronomica da tenersi a Cerisano, presso i luoghi del centro storico e di Palazzo Sersale. “Le attività saranno inserite all’interno della nuova programmazione del Festival delle Serre”, annuncia il primo cittadino, alle prese- con la squadra di governo- per l’organizzazione complessiva dell’importante kermesse festivaliera. Chi sono i soggetti proponenti della manifestazione d’interesse? Le Associazioni culturali, ETS, compagnie teatrali, associazioni culturali attive nell’ambito della musica, danza e arti visive, società, agenzie di management, artisti.

Le attività dovranno essere organizzate, come detto, dal 20 al 27 giugno 2025, dal 3 al 17 luglio 2025 e dal 2 al 6 settembre 2025. Per quanto riguarda invece la modalità di presentazione, occorre sapere che i soggetti interessati dovranno presentare domanda entro le ore 13:00 del giorno 29 aprile 2025. La documentazione può essere presentata attraverso una delle seguenti modalità: in busta chiusa indirizzata al Comune di Cerisano oppure tramite posta elettronica certificata a protocollo.comune.cerisano@asmepec.it. Per scoprire di più, ad ogni modo, ci si può collegare al seguente link https://shorturl.at/rrLNe.

