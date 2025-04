Estate a Messina 2025, l’Amministrazione Comunale promuove una selezione pubblica

StrettoWeb

L’Amministrazione Comunale di Messina promuove una selezione pubblica di proposte progettuali da inserire nel cartellone degli eventi estivi 2025, in programma da giugno a settembre. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio artistico, culturale, tradizionale e commerciale del territorio, incentivando la partecipazione dei cittadini e potenziando l’attrattività turistica della città. Inoltre, si punta a sostenere il tessuto economico cittadino, favorendo l’integrazione tra eventi e attività commerciali locali, creando opportunità di crescita e visibilità per i commercianti e le imprese della città.

L’avviso è rivolto a: Associazioni culturali, musicali, teatrali, artistiche, di promozione sociale; Enti del Terzo Settore (ETS); e Cooperative sociali, fondazioni, comitati, altri soggetti senza scopo di lucro.

Tipologie di proposte ammissibili: concerti e spettacoli musicali; rievocazioni e rappresentazioni storiche; rassegne di teatro, danza e cinema; iniziative dedicate all’artigianato artistico, agli antichi mestieri e alle tradizioni popolari; laboratori e attività per bambini e famiglie.

Requisiti delle proposte: svolgimento all’interno del territorio comunale; ingresso gratuito o a prezzo simbolico; autonomia organizzativa e copertura assicurativa a carico del proponente; coerenza con le finalità di promozione sociale, culturale e turistica dell’iniziativa.

Le domande devono essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it, corredate dalla documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 12:00 del 6 maggio 2025. Per ulteriori informazioni scaricare dal sito l’avviso completo e il modulo di partecipazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.