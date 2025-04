“Estate Addosso” a Messina, pubblicato l’avviso per la selezione di 1.000 giovani beneficiari

StrettoWeb

Continuano le opportunità della Messina Social City a sostegno dei giovani messinesi. Dopo l’avviso pubblico per la formazione delle long list per le figure professionali di ausiliari e psicologi, viene pubblicato oggi il tanto atteso avviso di “Estate Addosso”, giunto alla sua quinta edizione. Un’iniziativa ormai consolidata che, nel corso degli anni, ha permesso a centinaia di ragazzi di vivere un’esperienza formativa e professionale presso enti pubblici e aziende private operanti in diversi settori. Anche quest’anno saranno selezionati 1.000 beneficiari, giovani tra i 16 e i 25 anni, disoccupati o inoccupati da almeno un anno, che avranno l’opportunità di svolgere un percorso di due mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e il riconoscimento di una borsa di inclusione sociale. L’avviso è rivolto non solo ai giovani, ma anche agli enti pubblici e privati che vorranno ospitare i beneficiari garantendo loro esperienze di formazione e di inserimento lavorativo. La piattaforma per presentare le candidature sarà aperta dal 7 maggio al 26 maggio 2025.

La soddisfazione di Basile

Il Sindaco Federico Basile, ha dichiarato: “l’Estate Addosso è diventato un appuntamento molto atteso dai nostri giovani. Ogni anno cresce il numero di partecipanti e l’entusiasmo per questa iniziativa. Siamo orgogliosi che un progetto nato come esperienza pilota sia oggi una solida realtà che contribuisce concretamente alla crescita personale e professionale delle nuove generazioni”.

Le parole di Asquini

Anche il Presidente della Messina Social City, Valeria Asquini, ha espresso grande soddisfazione: “Estate Addosso si inserisce nel più ampio percorso educativo e formativo che la nostra Azienda Speciale sta portando avanti con determinazione. È un’opportunità preziosa per tanti giovani, che attraverso questa esperienza possono acquisire competenze e muovere i primi passi verso il loro percorso professionale. L’esperienza di questi anni ci ha dimostrato quanto l’Estate Addosso sia un’opportunità che può trasformarsi in concretezza professionale”.

Nato durante l’amministrazione De Luca come iniziativa sperimentale, “Estate Addosso” si è evoluto negli anni fino a diventare un progetto strutturato e di sistema, capace di rispondere alle esigenze del territorio e di promuovere lo sviluppo economico e sociale. L’Amministrazione Comunale e la Messina Social City invitano tutti i giovani e gli enti interessati a consultare l’avviso pubblico disponibile, in allegato, e sul sito ufficiale dell’Azienda all’indirizzo https://www.messinasocialcity.it/ e a partecipare a questa straordinaria opportunità di formazione, crescita e collaborazione. La domanda potrà essere presentata dalle ore 00.00 del 07 maggio 2025 alle ore 23.59 del 26 maggio 2025 al seguente link: https://selezioni.messinasocialcity.it

Per accedere alla piattaforma è necessario essere provvisti di SPID o carta di identità elettronica (CIE).

