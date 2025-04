Elezioni Rsu, soddisfazione da CISL FP di Reggio Calabria: “straordinario riconoscimento per il lavoro svolto”

StrettoWeb

“L’esito delle consultazioni per il rinnovo della RSU negli Enti ‘Funzioni Locali, nella Sanità e Funzioni Centrali’ attribuisce ancora una volta alla CISL FP di Reggio Calabria uno straordinario riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni. La totalità del risultato dei diversi comparti (Funzioni Locali – Funzioni Centrali e Sanità), fa attestare singolarmente la CISL FP al 27,00% in tutto il territorio della Città Metropolitana. Straordinario il risultato nelle Funzioni Locali dove si registrano circa 1300 voti con una percentuale singola del 41 %”. Così dichiara il Segretario Generale della Cisl FP di Reggio Calabria Vincenzo Sera.

“La maggioranza dei seggi ottenuti presso il Comune di Reggio Calabria con la percentuale del 51%, primo sindacato, come in ASP di Reggio Calabria, in INPS, in Questura, al Ministero Made in Italy, ACI e in tanti altri Enti dove in alcuni casi si è registrato il 100% dei consensi, assegna una ulteriore responsabilità per la difesa delle condizioni dei dipendenti per i prossimi anni, ed attesta la bontà delle scelte fatte sin qui. L’attenta interpretazione delle istanze dei dipendenti e la piena assistenza in ogni vertenza, il rapporto con gli Enti fatto di rigore e capacità di sottoscrivere nuovi accordi migliorativi per i lavoratori, proietta la Cisl FP con tutta la Segreteria Provinciale e tutti i dirigenti sindacali ancora in avanti nella sfida di modernizzazione della Pubblica Amministrazione Reggina”.

“Il risultato ci consegna una grande responsabilità e questo lo dobbiamo alla fiducia delle lavoratrici e dei lavoratori e al coraggio della partecipazione attiva in tutti i comparti pubblici. Sono loro la nostra forza e il nostro unico punto di riferimento. E’ stata una tornata elettorale durissima, diversa da tutte le altre, che ci ha resi ancora più forti e liberi secondo i valori fondanti della CISL. Pienamente consapevole della sfida e rinfrancata del consenso ricevuto, la CISL FP di Reggio Calabria ringrazia tutti coloro che hanno aderito all’Organizzazione e che hanno sostenuto i singoli candidati”.

“Nel ringraziare ancora le lavoratrici, i lavoratori di tutto il Pubblico Impiego, si ribadisce che nei loro confronti saranno rivolte le migliori energie per garantire spazi di presenza più ampi e condizioni di lavoro sempre migliori. Un particolare ringraziamento al Segretario Generale della CISL FP Calabria Luciana Giordano e a tutta la UST CISL di Reggio Calabria con la neo eletta Segretaria Generale Nausica Sbarra, al Segretario Giuseppe Rubino e Pino Pietro, all’amica Antonella Zema Segretaria USR CISL CALABRIA, ai componenti della Segreteria Provinciale CISLFP di Reggio Calabria e a tutti i dirigenti sindacali della CISL FP, alle lavoratrici ai lavoratori che a qualsiasi titolo sono stati nelle Commissioni Elettorali e a tutti coloro che si sono candidati nelle liste di questa grande Federazione”.

