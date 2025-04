Elezioni RSU Scuola, risultato storico al Liceo “da Vinci” di Reggio: trionfa la UIL Rua con oltre il 63% dei consensi

StrettoWeb

“Non era mai accaduto prima che alle elezioni RSU della scuola un’unica lista riuscisse ad ottenere 4 seggi su 6 e consentisse a tutti i candidati di essere eletti. Questo colpo straordinario, forse unico in Italia o per lo meno molto raro, è successo per la lista Uil Scuola Rua presentata al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria. Il capolista è il prof. Lucio Ficara, noto sindacalista e giornalista della città dello Stretto. Ha ottenuto 115 preferenze personali, ovvero il 63% dei votanti del noto Liceo reggino. Un consenso bulgaro basato sul merito di un’attività sindacale che notoriamente non ha fatto sconti a nessuno”. Comincia così la nota che esalta i risultati della Uil Scuola Rua del Liceo da Vinci.

“Vale la pena ricordare che il sindacalista Ficara è stato per oltre 9 anni RSU del Liceo da Vinci nella lista FLC CGIL con un consenso sempre crescente. Nel 2022 alle elezioni RSU di tre anni fa aveva vinto le elezioni con 90 voti e la conquista di 3 seggi. Oggi, dopo che il sindacalista Ficara ha lasciato la FLC CGIL per divergenze politiche-sindacali, si è candidato con la Uil Scuola Rua portando un patrimonio di consensi elettorali da un sindacato all’altro”.

“Quando nel 2021 la Preside del Liceo da Vinci, Giusi Princi, ebbe l’incarico di vice presidente della Regione Calabria, al Vinci arrivò come reggente la dirigente Corrado Serafina. Quell’anno scolastico è stato molto negativo dal punto di vista delle relazioni sindacali. Le fibrillazioni tra chi amministrava il Liceo e i sindacalisti RSU che cercavano di tutelare i diritti dei lavoratori, avevano raggiunto livelli impensabili. L’anno scolastico terminò con l’apertura di provvedimenti disciplinari alle RSU non acquiescenti e più querele fatte dalla dirigente nei confronti del prof. Ficara”.

“I provvedimenti disciplinari in pochi mesi sono stati archiviati perché le accuse della dirigente erano totalmente insussistenti. Pure i Pubblici Ministeri e i giudici della Procura di Reggio Calabria hanno sentenziato la buona condotta sindacale del prof. Ficara e l’inconsistenza delle accuse proposte in querela. Tali accuse erano fortemente appoggiate da sigle sindacali vicine alla dirigente, ma tutto questo non ha determinato gli effetti desiderati”.

“Il tempo è stato galantuomo, con le elezioni RSU 2025 è stato deciso democraticamente che i lavoratori e le lavoratrici del Liceo da Vinci si sentono fortemente tutelati da chi ha dimostrato di non essere acquiescente e di essere competente nella legislazione scolastica. Il sindacalista Ficara è anche un noto esperto di normativa scolastica che è redattore per la rivista specializzata La Tecnica della Scuola ( la più antica testata nazionale che si occupa di normativa scolastica), è un giornalista iscritto all’o.d.g. Calabria. In nessuna scuola calabrese è accaduto un risultato elettorale così evidente e straordinario”, si chiude la nota.

