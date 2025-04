Elezioni RSU nella sanità, le stoccate di FIALS: “noi primo sindacato a Reggio, ma evitiamo passerelle e vittorie di Pirro”

StrettoWeb

“In media stat virtus! Declamavano gli antichi Romani, abituati a Pirro re degli epiri esperto a vincere una sola battaglia ma condannato a perdere le guerre. Così è anche per le vittorie proclamate da tutti nelle elezioni RSU 2025 nella Sanità. Per quanto ci riguarda, come FIALS, evitiamo le passerelle mediatiche tipiche di qualche Pirro locale e preferiamo – alla dialettica psicopatica ed infantile – fornire numeri derivanti dai verbali ufficiali RSU sia dell’ASP di Reggio che del GOM di Reggio, cioè delle due Aziende Sanitarie Reggine”, si legge nella nota FIALS.

“I numeri dicono quanto:

a livello Provinciale nelle due Aziende di Reggio la FIALS ottiene 735 voti e al 1° POSTO

il NURSIND ottiene 661 Voti

la CISL ( nel 2022 era prima ) ottiene 592 Voti

la CGIL ottiene 403 Voti

la UIL ottiene 201 Voti

Questa è la realtà. La FIALS si conferma primo sindacato a Reggio ed in Provincia, sia per numero di iscritti che per numero di voti. La carica di responsabilità affidataci ci stimola a perseguire lo sviluppo della salute a RC e in Provincia non solo nella tutela dei dipendenti ma anche e soprattutto il benessere del malato”, si chiude la nota.

